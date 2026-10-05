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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يفاضل بين 4 أوراق.. كيف يؤمّن دفاع الأهلي في موقعة الزمالك؟

عموتة
عموتة
عمرو مصطفى

تفرض الظروف الحالية على الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، التعامل بحذر شديد مع ملف الخط الخلفي قبل القمة المرتقبة أمام الزمالك.

خطة عموتة لتأمين دفاع الأهلي في القمة 

 

يأتي ذلك خاصة مع صعوبة جاهزية ياسر إبراهيم مدافع فريق الأهلي للمشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك، وهو ما جعل الجهاز الفني بقيادة عموتة يفتح باب المفاضلة بين عدة حلول لتعويض أي غياب محتمل، والوصول إلى التشكيل الدفاعي الأكثر تماسكًا قبل المواجهة المنتظرة.

ويأتي محمد هاني ضمن أبرز الخيارات المطروحة، من خلال إمكانية الدفع به في مركز قلب الدفاع، مستفيدًا من خبراته الكبيرة وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى، مع إمكانية الاستعانة بلاعب آخر في مركز الظهير الأيمن.

كما يدرس عموتة خيار أحمد رضا، بعدما بدأ في تجربته بمركز قلب الدفاع، بحثًا عن حل يمنح الفريق مزيدًا من المرونة، دون الحاجة إلى إجراء تغييرات جذرية في شكل الخط الخلفي.

وفي المقابل، يظل الثنائي ياسين مرعي وهادي رياض الخيار الأكثر منطقية من الناحية الفنية، باعتبارهما يجيدان اللعب بشكل أساسي في مركز قلب الدفاع، وهو ما يمنح الجهاز الفني فرصة الحفاظ على التوازن الدفاعي.

ويأتي أشرف داري كخيار رابع، خاصة في ظل امتلاكه الخبرة اللازمة للتعامل مع مباريات القمة، إلا أن قرار الدفع به سيبقى مرتبطًا بدرجة جاهزيته البدنية والفنية.

ويحاول عموتة خلال الأيام المقبلة حسم المفاضلة بين هذه الحلول، بحثًا عن الثنائي الأكثر جاهزية وانسجامًا وقدرة على تحمل الضغوط الجماهيرية والفنية المصاحبة لمواجهة الزمالك.

عموتة الأهلي الزمالك القمة الحسين عموتة الدوري المصري

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