الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بترول أسيوط ببطولة كأس عاصمة مصر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الاثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة بترول أسيوط، المقررة إقامتها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وعقد الحسين عموتة المدير الفني للفريق، محاضرة قصيرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، قبل أن يخوض الفريق مجموعة من التدريبات البدنية، أعقبتها فقرة تدريبات تخصصية، ثم تقسيمة قوية بمشاركة اللاعبين.

شهد المران انتظام علي محمود في التدريبات، رغم حصول لاعبي الفريق على راحة عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأخير، حيث حرص اللاعب على المشاركة في المران ومواصلة برنامجه التدريبي استعدادا للفترة المقبلة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق الدكتور أحمد جاب الله، أن ياسر إبراهيم يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي وتمزق في الرباط الخارجي للكاحل، حيث يواصل اللاعب تنفيذ برنامجه الطبي والبدني تمهيدا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

كما بدأ كريم الدبيس المرحلة الثانية من التدريبات التأهيلية والعلاج الطبيعي، للتعافي من إصابته بشد في العضلة الضامة، على أن يتم تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية وفقًا لمدى استجابته للبرنامج التأهيلي.