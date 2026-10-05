طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة رادي أوبريونوفيتش لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، اليوم الاثنين، اختيار طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة مباراة القمة مابين الزمالك والأهلي، المقررة إقامتها، يوم الأحد المقبل، في الدوري الممتاز.

ويدير اللقاء السلوفيني رادي أوبريونوفيتش ويعاونه كل من يوري برابروتنيك كمساعد اول ،وجريجا كورديز كمساعد ثاني، ودافيد شمايتس حكما رابعا،ويتولي ماتي يوج التحكيم بالفيديو ويعاونه دافيد جابروفيتش.

ويعد الحكم الدولي السلوفيني رادي أوبريونوفيتش من حكام النخبة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو حكم دولي منذ عام 2017.

كانت آخر مباراة دولية للمنتخبات أدارها أوبريونوفيتش، هي مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية، والتي أقيمت يوم 28 سبتمبر 2026.