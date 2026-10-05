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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عدلي القيعي يهاجم موسيماني: غلاوي ومعجب بنفسه.. وضيّع على الأهلي أسهل دوري

عدلي القيعي
عدلي القيعي
عمرو مصطفى

انتقد عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي السابق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي لمنتخب جنوب أفريقيا والمدرب السابق للنادي الأهلي، بسبب الفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه تسبب في ضياع بطولة الدوري رغم امتلاك الفريق فرصة كبيرة لحسمها.

عدلي القيعي يهاجم موسيماني

وقال القيعي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "موسيماني عمل فينا مقلب العمر، إنه ضيّع علينا أسهل دوري، ورمى الطوبة في الدور التاني، والظاهر إنه كان عاوز يمشي؛ لأنه أخد إجازات كتير وقعد 20 يوم بره النادي، وده كلام ما يطلعش من مدربين محترفين".

وأضاف: “موسيماني مكنش بيعجبني في المؤتمرات الصحفية، والظاهر إن دي كانت ثقافته، وبعد الماتش يقول: لو كان عندي اللعيبة دي في الأهلي كنت عملت حاجات أكتر، هو مش معجب باللعيبة، هو معجب بنفسه وبيبالغ بس”.

وتطرق القيعي إلى طريقة تعامل موسيماني مع بعض لاعبي الأهلي خلال فترة توليه المسؤولية، قائلًا: “هو غلاوي وشخصي، ولو خد موقف من لاعب بيخلّص عليه، زي ما عمل مع بادجي”.

وتأتي تصريحات عدلي القيعي بالتزامن مع فوز منتخب جنوب إفريقيا على منتخب مصر  بهدف نظيف في المباراة الودية أمس الأحد.

عدلي القيعي موسيماني الأهلي الدوري جنوب أفريقيا

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