«حملة ممنهجة ضد الأهلي».. مصدر داخل النادي يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن عدم رضا الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستوى بعض اللاعبين، وعلى رأسهم توفيق محمد، الظهير الأيسر.

ونقل أحمد جلال عبر فيسبوك عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن ما يتردد بشأن قيام الحسين عموتة بإبلاغ إدارة الكرة بعدم رضاه عن مستوى بعض اللاعبين، أمر عار تماما من الصحة.

وأكد المصدر أن هذه الأنباء مجرد أكاذيب يتم الترويج لها بصفة مستمرة ضد الفريق، مشيرًا إلى وجود ما وصفها بحملة ممنهجة ضد الأهلي منذ الموسم الماضي.

وشدد المصدر على أن ما يتم تداوله بشأن موقف عموتة من بعض لاعبي الفريق لا يمت للحقيقة بصلة، مطالبا بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار المتداولة.