نجم الأهلي السابق يدافع عن مصطفى شوبير بعد خطأ مباراة جنوب إفريقيا

أكد أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الأهلي السابق، أن الأخطاء واردة في كرة القدم، مشيرا إلى ضرورة عدم تحميل مصطفى شوبير مسؤولية الخطأ الذي ارتكبه خلال مواجهة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا.

وقال عبدالمنعم، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن مصطفى شوبير قدم الكثير للكرة المصرية خلال الفترة الماضية، ويستحق الدعم والثقة، موضحًا أن الأخطاء جزء طبيعي من اللعبة وقد يتعرض لها أي لاعب، خاصة حراس المرمى.

وأضاف أن الخطأ الذي وقع فيه شوبير خلال مباراة جنوب إفريقيا يمكن تجاوزه بصورة طبيعية، لا سيما أن اللقاء كان وديا، مؤكدًا أهمية منح الحارس فرصة للتعلم وتدارك الأخطاء مستقبلًا.