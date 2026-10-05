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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عادل: الشناوي «شقي» مع الأهلي وساهم في حصد البطولات

الشناوي
الشناوي
ميرنا محمود

أكد أحمد عادل عبدالمنعم، حارس الأهلي السابق، أن محمد الشناوي قدم الكثير للنادي الأهلي منذ عودته إلى صفوف الفريق، وكان له دور بارز في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات خلال السنوات الماضية.

وقال عبدالمنعم، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن النادي الأهلي يقدّر جيدًا ما قدمه الشناوي، ويعرف حجم إسهاماته مع الفريق طوال مسيرته.

وأضاف أن الشناوي دائمًا ما يرد على المشككين داخل الملعب، مؤكدًا أن تجديد عقده مع الأهلي يمثل أفضل رد على كل من شكك في قدراته أو مستقبله مع الفريق، خاصة في ظل مكانته الكبيرة وتاريخه الحافل بالبطولات.

أحمد عادل أحمد عادل عبدالمنعم الأهلي الشناوي تصريحات احمد عادل

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