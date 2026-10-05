أحمد عادل: الشناوي «شقي» مع الأهلي وساهم في حصد البطولات

أكد أحمد عادل عبدالمنعم، حارس الأهلي السابق، أن محمد الشناوي قدم الكثير للنادي الأهلي منذ عودته إلى صفوف الفريق، وكان له دور بارز في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات خلال السنوات الماضية.

وقال عبدالمنعم، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن النادي الأهلي يقدّر جيدًا ما قدمه الشناوي، ويعرف حجم إسهاماته مع الفريق طوال مسيرته.

وأضاف أن الشناوي دائمًا ما يرد على المشككين داخل الملعب، مؤكدًا أن تجديد عقده مع الأهلي يمثل أفضل رد على كل من شكك في قدراته أو مستقبله مع الفريق، خاصة في ظل مكانته الكبيرة وتاريخه الحافل بالبطولات.