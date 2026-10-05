محمد عمارة: أحمد فتوح لا يناسب الأهلي وحسام عبدالمجيد صفقة مميزة للقلعة الحمراء

علق محمد عمارة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على ارتباط اسم الثنائي أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد بالانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وقال عمارة في مداخلة تليفونية عبر برنامج مودرن سبورتس على قناة مودرن MTI، تقديم هاني حتحوت، أن أحمد فتوح صفقة لن تتألق ولن تناسب النادي الأهلي.

وأوضح نجم الأهلي السابق: "الأهلي يحتاج لظهير أيسر في يناير وجميع اللاعبين في ذلك المركز مؤديون فقط، وأحمد فتوح لاعب جيد لكن لا يتناسب مع سيستم الأهلي كما حدث مع زيزو الذي لم يتألق حتى الآن".

وعن رأيه في التعاقد مع حسام عبدالمجيد، شدد محمد عمارة أن حسام عبدالمجيد لاعب جيد وسيتناسب مع منظومة الأهلي لأنه لاعب جيد وهادئ.