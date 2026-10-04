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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة مرتقبة بين معتمد جمال وفتوح بعد انتهاء معسكر المنتخب

معتمد جمال
معتمد جمال
عبدالله هشام

يستعد معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، لعقد جلسة مطولة مع أحمد فتوح، لاعب الفريق، عقب انتهاء معسكر المنتخب.

تأتي الجلسة مع المدير الفني من أجل منح اللاعب دفعة معنوية قوية قبل القمة، خصوصا بعد رفض الإدارة رحيل اللاعب للدوري الليبي.

ويسعى معتمد جمال إلى تجهيز اللاعب للقمة بشكل نفسي جيد باعتباره أحد قادة الفريق، بجانب محاولة غلق ملف الاحتراف وعدم تأثيره على مستواه داخل الملعب، خصوصا أنه من القوام الرئيسي للفريق.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تشهد الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث يلتقي الفريقان في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر ، على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل مباراة الأهلي والزمالك المقبلة رقم 133 في تاريخ مواجهات القمة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالمواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباريات الدوري المصري الممتاز بشكل حصري، ومن بينها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مع وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين لتغطية اللقاء.

معتمد جمال الزمالك أحمد فتوح نادي الزمالك منتخب مصر

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