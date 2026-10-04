أحمد عبد الحليم: معتمد جمال يستغل كأس العاصمة لتجهيز اللاعبين قبل الأهلي

أشاد أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، بالدور الذي يقوم به معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض، مؤكدًا أنه نجح في إعادة الزمالك إلى دائرة المنافسة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن مباريات كأس عاصمة مصر تمثل فرصة أمام الجهاز الفني لمنح دقائق مشاركة للاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة الظهور بشكل أساسي مع الفريق.

وأضاف أن معتمد جمال يسعى من خلال هذه المباريات إلى تجهيز أكبر عدد من اللاعبين ومنحهم فرصة المشاركة، استعدادًا للمباريات المقبلة، وعلى رأسها مواجهة الأهلي المرتقبة في مباراة القمة.

وتطرّق عبد الحليم للحديث عن أحمد الجفالي، لاعب الزمالك، مشيدًا بقدراته الفنية، حيث وصفه بأنه لاعب مهاري ويمتلك رؤية جيدة داخل الملعب.

وأكد عبد الحليم أن الجفالي، حال حصوله على الفرصة واستغلالها بالشكل المطلوب، يمكنه أن يصبح أحد العناصر البارزة في صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.