جون إدوارد أمام تحقيقات الزمالك بسبب قضايا إيقاف القيد

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن جون إدوارد، المدير الرياضي السابق لنادي الزمالك، سيتم استدعاؤه للتحقيق من جانب إدارة النادي، ضمن التحقيقات الداخلية الجارية بشأن القضايا التي تسببت في أزمات وإيقاف القيد.

جون ادورد

وتأتي التحقيقات في إطار مراجعة مجلس إدارة الزمالك لعدد من الملفات والقضايا الدولية التي وصلت إلى 18 قضية، بهدف الوقوف على تفاصيلها وتحديد المسؤوليات المتعلقة بها. وكانت الشؤون القانونية بالنادي قد بدأت بالفعل التحقيق مع عدد من المسؤولين السابقين المرتبطين بهذه الملفات.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن استدعاء جون إدوارد للاستماع إلى أقواله، بينما نفى مسؤول إعلامي بالزمالك في سبتمبر الماضي إحالة إدوارد للتحقيق، مؤكدًا أن رحيله عن النادي تم بصورة طبيعية.