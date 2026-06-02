جمال عبد الحميد: انتقدت جون ادورد بسبب تجاهل رموز الزمالك

يرى جمال عبد الحميد نجم الكرة المصرية السابق، ان تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري ووصوله إلى نهائي الكونفدرالية بسبب اعتماده على أبناءه.

وقال عبد الحميد في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الزمالك لما اعتمد على ابراهيم صلاح وولاد الزمالك حصل على بطولة الدوري المصري.

واضاف: الزمالك واخد ٥ إفريقيا من قبل اي حاجه، انتقدت جون ادورد بسبب تجاهل رموز الزمالك والفريق توج بالدوري بسبب أبنائه.

وتابع: الزمالك يمتلك فريق مميز ولاعبين على افضل مستوى، ولكن بحاجة إلى تدعيمات في بعض المراكز في الانتقالات المقبلة.