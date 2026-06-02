مفيش صفقات جديدة.. خالد طلعت يصدم جماهير الزمالك بعد وقف القيد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن توابع إيقاف الزمالك فترتي قيد في الصيف الحالي،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت :الفيفا يصدر قرار بايقاف الزمالك فترتي قيد ، في الصيف الحالي، وفي يناير المقبل، حتى لو سدد كافة المستحقات المتأخرة عليه، وبالتالي الزمالك لن يستطيع ضم أي لاعب جديد طوال الموسم المقبل بالكامل، وسيعتمد على نفس القائمة الحالية وفي حال رحيل أي لاعب لن يستطيع ضم بديلا له.

وكان قد أكدت إدارة الكرة بالنادي أنها تقدمت بطعن رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية، بعد سداد الرسوم المقررة وإيداع مذكرة تتضمن دفوع النادي، لافتة إلى أن المحكمة لم تصدر أي حكم نهائي بشأن الطعن حتى الآن.

وشدد الزمالك على عدم وجود أي عقوبات تأديبية أو قرارات بإيقاف القيد سواء في قضية صلاح مصدق أو أي قضية أخرى تخص النادي.

وفي السياق ذاته، أشار النادي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع القضيتين الخاصتين بالبرتغاليين جواو إسبينوسا ميجيل ولويس فيسنتي كاسترو، مساعدي المدير الفني السابق جوزيه جوميز، من قائمة القضايا المسجلة ضد الزمالك، وذلك عقب سداد المستحقات المالية المستحقة لهما.