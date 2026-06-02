مي عز الدين: إشادة عادل إمام ودعم النجوم الكبار محطات فارقة في بداياتي

أكدت الفنانة مي عز الدين، أنه حظيت بإشادة خاصة من الفنان الكبير عادل إمام عقب مشاركتها في مسلسل “لقاء على الهواء”، مشيرة إلى أنها فوجئت بدعوته لها ولأسرتها إلى منزله، حيث أثنى على أدائها واهتمامها بتفاصيل الشخصية، معتبرة تلك اللحظة تقديرًا مهمًا في مشوارها.

وقالت مي عز الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه شاركت في ثلاثة أعمال خلال موسم رمضاني واحد، وهي “يا ورد مين يشتريك” و“محمود المصري” و“لقاء على الهواء”، مؤكدة أن العمل مع نجوم كبار في تلك المرحلة ساعدها على اكتساب خبرات سريعة وصقل موهبتها الفنية.

سبب لها مشكلة

روت الفنانة مي عز الدين، موقفًا طريفًا جمعها بالفنان محمد سعد أثناء تصوير فيلم “بوحة”، مشيرة إلى أنه كانت متحمسة للغاية أثناء أحد المشاهد، وقررت أن تتعامل مع مشهد فيه جاموسة بشكل واقعي، فاقتربت منها واحتضنتها لتبدو اللقطة أكثر إقناعا، وهو ما فاجأ محمد سعد الذي علّق مازحًا بأن ما تفعله “غير محسوب وقد يسبب لها مشكلة.