مي عز الدين تروي موقفًا كوميديًا من كواليس بوحة مع محمد سعد

روت الفنانة مي عز الدين، موقفًا طريفًا جمعها بالفنان محمد سعد أثناء تصوير فيلم “بوحة”، مشيرة إلى أنه كانت متحمسة للغاية أثناء أحد المشاهد، وقررت أن تتعامل مع مشهد فيه جاموسة بشكل واقعي، فاقتربت منها واحتضنتها لتبدو اللقطة أكثر إقناعا، وهو ما فاجأ محمد سعد الذي علّق مازحًا بأن ما تفعله “غير محسوب وقد يسبب لها مشكلة.

وقالت مي عز الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الموقف تحوّل إلى لحظة ضحك داخل الكواليس، خاصة مع اندماجها الشديد في الأداء، حيث كانت تركض وتصرخ داخل المشهد دون تفكير في رد فعل الحيوان أو خطورة الموقف.

تقديم المشهد بأقصى درجات الصدق

وتابعت الفنانة مي عز الدين، أن فريق العمل اعتبر تصرفها مبالغًا فيه، لكنه كان نابعًا من رغبتها في تقديم المشهد بأقصى درجات الصدق، حتى لو جاء ذلك بشكل عفوي ومفاجئ.