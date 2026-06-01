مي عز الدين: حسن حسني وعبلة كامل كانا محطة مهمة في مشواري الفني

أكدت الفنانة مي عز الدين، أنه كان لها تعاون متكرر مع الفنان الراحل حسن حسني، مشيرة إلى أنه كان له دور بارز في صقل موهبتها، خاصة في الأعمال الكوميدية، حيث ساعدها على فهم الأداء الكوميدي بشكل أعمق وأكثر تلقائية.

وقالت مي عز الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي ام سي”، أنه كان لها تجربة مع الفنانة الكبيرة عبلة كامل، مؤكدة أنها كانت تجربة ثرية على المستوى المهني والإنساني، وأنها استفادت من خبرتها الكبيرةداخل مواقع التصوير، سواء في الأداء أو التعامل مع المشاهد.

رحلتها في التمثيل

وتابعت الفنانة مي عز الدين، أن التعاون مع هذين الاسمين الكبيرين شكّل لها ما يشبه “المدرسة الفنية”، التي تعلمت فيها الكثير خلال رحلتها في التمثيل.