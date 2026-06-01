مي عز الدين تكشف أثر يسرا في بداياتها الفنية وتفاصيل نصيحة غيرت أداءها

كشفت الفنانة مي عز الدين عن تجربتها الأولى في الوسط الفني، مشيرة إلى أن الفنانة يسرا كان لها دورا كبيرا في تشكيل ملامحها كممثلة في بداياتها.

وقالت مي عز الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن مشاركتها في مسلسل «أين قلبي» كانت خطوة مهمة في مسيرتها، حيث وجدت دعماً وتوجيهاً مباشراً من يسرا أثناء التصوير، الأمر الذي ساعدها على اكتساب خبرة عملية مبكرة.

وتابعت الفنانة مي عز الدين، أن الفنانة يسرا نصحتها بالتخلي عن استخدام صوت غير طبيعي كانت تلجأ إليه في البداية، والاعتماد على صوتها الحقيقي أثناء الأداء، وهو ما اعتبرته مي نقطة فارقة حسّنت من حضورها أمام الكاميرا.

وأضافت أن تأثير يسرا لم يقتصر على الجانب الفني فقط، بل امتد إلى أسلوب التعامل داخل بيئة العمل وخارجها، مؤكدة أنها تعلمت منها الكثير على مستوى الاحترافية والقيم الإنسانية في المجال الفني.