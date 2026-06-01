فتاوى تشغل الأذهان| هل الشك في انتقاض الوضوء يتطلب إعادة الصلاة؟.. حكم قضاء الصلوات الفائتة.. وكيفية صلاة الكسوف

نشر "صدى البلد" عددا من الفتاوى التي تشغل بال عدد كبير من القراء حول حكم قضاء الصلوات الفائتة وهل الشك في انتقاض الوضوء يتطلب إعادة الصلاة وإليكم وفي السطور التالية بيان هذه الأحكام الفقهية.

حكم قضاء الصلوات الفائتة لسنين

في البداية، بيّنت دار الإفتاء، حكم قضاء الصلوات الفائتة لسنين طويلة، قائلة إنه يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس.

واستدلت دار الإفتاء خلال فتوى عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾»، وإذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أولى بوجوب القضاء عليه؛ لأنه غير معذور، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» أخرجه مسلم.

وشددت دار الإفتاء على أن قضاء الصلوات الفائتة يجب أن يكون مع مراعاة الترتيب إذا كانت الفوائت أقل من خمس صلوات، وإلا فالأيسر أن يصلي المسلم مع كل فرضٍ حاضر فرضًا مما عليه حتى يتيقن أو يغلب على ظنه قضاء ما فاته.

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

وكان سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من سائل يقول في رسالته: "من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته إلى وطنه وحضره؟".

وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قائلاً: "إن المسلم يجب عليه أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة شرعاً، وعدم تأخيرها حتى ينقضي وقتها، ما لم تكن هناك رخصة شرعية في التأخير أو عذر قهري، مشيراً إلى أن الشرع الحنيف رخص للمسافر قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلوات تخفيفاً عنه وتيسيراً عليه ورفعاً للمشقة التي تلحق به جراء السفر".

وأضاف مركز الأزهر في تفصيل منطوق الفتوى، أن الفقهاء اختلفوا في حكم من كان على سفر وفاتته صلاة رباعية، ثم تذكرها أو تمكن من أدائها بعد عودته من سفره ودخوله الحضر، وهل يصليها أربع ركعات كاملة نظراً لأن الرخصة قد زالت وانتهت بعودته من سفره، أم يصليها ركعتين فقط باعتبار أنها وجبت عليه ركعتين في الأصل أثناء وجوده في السفر.

واستعرض المركز الآراء الفقهية الواردة في هذا الشأن، مبيناً أن المذهبين الحنفي والمالكي ذهبا إلى أن من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر مقصورة ركعتين، واستدل أصحاب هذا الرأي بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"، وهو ما أخرجه الإمام مسلم، حيث يرى الحنفية والمالكية أن هذا الحديث يدل على أن الصلاة الفائتة تقضى على صفتها التي وجبت بها، سواء من حيث السر أو الجهر أو القصر أو الإتمام.

حكم الشك في انتقاض الوضوء أثناء الصلاة

وعن حكم الشك في الوضوء ، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا بد من التفرقة بين عدة أمور في مسألة الشك في الوضوء، أولا؛ ألا يكون الشك على الدوام يصل لمرحلة المرض، وليس مرة كل فترة.

وأضاف أمين الفتوى، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن هذه المرحلة تسمى بالوسوسة، وهنا لا يعمل بالشك فيها، فعلى المتوضئ إن كثرت شكوكه؛ أن يتركها ولا ينساق خلفها، فإن شك في عدد مرات غسل اليدين؛ فلا يعيد الغسل مرة أخرى، ويبنيى على الكمال وليس النقص.

وأشار إلى أن الشك بالنسبة للشخص المعتدل، يفرق بين أمرين، وهما “الشك بعد الفراغ من العبادة”؛ وهنا لا اعتبار له ولا يلتفت إليه، أما “الشك قبل الانتهاء من العبادة”؛ فهنا يكون البناء على الأقل ويعيد الفعل مرة أخرى.

وفي السياق، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الوسوسة في الوضوء والصلاة تكون من الشيطان، والواجب عدم الالتفات إليها وإكمال الوضوء والصلاة.

واستشهد في إجابته عن سؤال: «ما حكم الوسوسة فى الوضوء والصلاة؟»، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا"(متفق عليه)

واستدل أيضا بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» رواه مسلم.

موعد كسوف الشمس المرتقب في عام 2026

وفي الختام، فإن كثيرين يبحثون عن موعد كسف الشمس في 2026، ووفقا للحسابات الفلكية سيحدث الكسوف في يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، وهي من الظواهر الفلكية التي تبين قدرة الخالق سبحانه وتعالى حيث ينتظر المسلمون في كل مكان هذه المناسبة من أجل الدعاء وأداء صلاة كسوف الشمس .

وتبدأ ظاهرة كسوف الشمس 2026 عندما يصطف القمر بين الأرض والشمس، ما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس بشكل جزئي أو كلي في بعض المناطق وهو ما يتسبب في تغير ملحوظ في درجات الإضاءة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة خلال فترة الكسوف.

كيفية أداء صلاة الكسوف خطوة بخطوة

وعن كيفية صلاة الكسوف فإنه ينادَى للصلاة بقول المنادي: «الصلاة جامعة»، ولا يؤذَّن لـ صلاة الكسوف والخسوف ؛ لأن الأذان للصلوات المفروضة.

وتصلى صلاة الكسوف ركعتين جماعة وهي الأفضل أو فرادى، وفي كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب الإمام بعدها ويذكِّر المصلين والناس فيها بعظمة الله وقدرته.