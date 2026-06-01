ديني

هل تجب الزكاة على المال الذي أقرضه الإنسان للغير؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

أحمد سعيد

يكثر التساؤل بين الناس عند إخراج زكاة المال حول حكم الزكاة على المال المدين، وهل تجب الزكاة على الديون المستحقة للإنسان عند الآخرين، أم تسقط حتى يتم تحصيلها؟ وتعد مسألة زكاة الديون من القضايا التي يدور حولها جدل كبير بين كثيرين وفي السطور التالية نوضح حكم زكاة المال المدين، وشروط وجوب الزكاة على الديون.

ما حكم الزكاة على المال المدين؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في المال، بل يجب على صاحب الدين -المُقرِض- أن يخرج الزكاة عن المال الذي أقرضه لغيره، وذلك بعد أن يقبضه، ويزكيه لسنة واحدة حتى وإن بقي الدين في يد المدين -المقترض- أعوامًا. 

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة عبر موقعها الرسمي، أنه تجب الزكاة في المال إن توفر فيه شروط وجوب الزكاة من الملك التام، وبلوغ النصاب، وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحولان الحول؛ أي: مرور عام هجري كامل، والزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم، وتخرج الزكاة بنسبة ربع العشر أي 2.5%.

هل تجب الزكاة على الديون المستحقة للإنسان عند الآخرين؟

ووضّحت دار الإفتاء حكم زكاة المال المقتَرَض في رأيين اثنين، وهو أنه إذا توافرت شروط الزكاة في المال غير أن صاحبه قد أقرضه لشخص آخر؛ فللدَّين حالتان:

  • الحالة الأولى: أن يكون الدَّين مرجو الأداء: بمعنى أن المدين -المقترض- موسر ومقر بالدَّين، ففي هذه الحالة يرى الحنفية والحنابلة في المذهب: أن يؤدي صاحب المال الزكاة بعد قبض الدين، ويرى الشافعية في معتمدهم أن الدين إن كان حالًّا وجب إخراج الزكاة عنه في الحال، وإن كان الدين مؤجلًا وجب إخراج الزكاة عنه بعد قبضه.
  • الحالة الثانية: أن يكون الدين غير مرجو الأداء؛ بمعنى أن المدين معسر لا يرجى يساره، أو كان مماطلًا، ففي هذه الحالة يرى الحنفية والشافعية والحنابلة في الصحيح أن الدائن -المقرض- يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين.

ما هي مصارف الزكاة الثمانية؟

  1. الفقراء: الذين لا يملكون شيئاً أو يملكون أقل من نصف كفايتهم.
  2. المساكين: المحتاجون الذين يملكون ما يقارب كفايتهم أو أكثر بقليل ولكنهم لا يجدون كفايتهم كاملة.
  3. العاملون عليها: الموكلون بجمع الزكاة وحفظها وتوزيعها، ولهم نصيب منها مقابل عملهم.
  4. المؤلفة قلوبهم: حديثو العهد بالإسلام أو أشخاص يُرجى تأليف قلوبهم لجلب المنفعة ودفع الشر عن المسلمين.
  5. في الرقاب: وتُصرف في عتق العبيد أو الأرقاء، وفي العصر الحديث تدخل في فك أسرى المسلمين.
  6. الغارمون: المدينون العاجزون عن سداد ديونهم في غير معصية.
  7. في سبيل الله: الجهاد والدفاع عن الأمة، وتشمل أيضاً الأنشطة والمصالح العامة التي تنصر دين الله.
  8. ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع الذي نفدت نفقته.
