جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي ادرعي، تحذيراً بالإخلاء لسكان حي الضاحية في بيروت.

وجاء في التحذير: "إذا استمر حزب الله في إطلاق الصواريخ على مدن إسرائيل، فسيرد الجيش الإسرائيلي بهجوم مُستهدف على مواقع في الضاحية".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقـ..تل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي .

وأشار جيش الاحتلال، في بيان نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، في نبأ عاجل، الى إصابة 137 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح أن 69 ضابطا وجنديا إصابتهم خطيرة و134 آخرين إصابتهم متوسطة جراء العمليات بجنوب لبنان.