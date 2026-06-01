قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: لا لجوء للألبان الصناعية إلا للضرورة.. وتوفير 1235 منفذاً للدعم
نزوح واسع من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد قرار نتنياهو بقصفها | تفاصيل
مواجهة شرسة بين تويوتا تاكوما ونيسان فرونتير .. أيهما تستحق أموالك؟
فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل
ملكة الرقة تكسر الصمت .. 7 اعترافات صادمة لـ مي عز الدين تشعل السوشيال ميديا
القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028
السيارة تحولت لقبر جماعي .. كيف ابتلعت ترعة المريوطية أسرة بأكملها؟ مشاهد مؤلمة
انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى
تأجيل محاكمة 6 متهمين في خلية داعش أكتوبر لجلسة 1 أغسطس
بـ راتب 25 ألف جنيه | وظائف خالية بتلك التخصصات .. قدم الآن
مشروع قانون | مد آلية تسوية النزاعات الضريبية حتى نهاية 2026 .. تفاصيل
تمرد الحريديم يهز إسرائيل.. اشتباكات وإغلاق طرق وتهديد بقطع التعاون مع الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت: الاعتداءات الإيرانية السافرة تشكل تهديدا مباشرا للاقتصاد العالمي

الكويت
الكويت
أ ش أ

أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين، اليوم، أن الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الكويت ودول المنطقة، والتي كان آخرها، فجر اليوم الإثنين، فضلا عن حصار مضيق هرمز تشكل تهديدا مباشرا على الاقتصاد العالمي والطاقة.

جاء تصريح السفير الهين بمناسبة انطلاق أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي في مدينة جنيف السويسرية ومشاركة دولة الكويت بوفد رفيع المستوى برئاسته.

ودعا مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره لوقف الخروقات الإيرانية على كل الأصعدة، لافتا إلى أن "استدامة واستقرار أسواق العمل وتأمين بيئة الإنتاج في المنطقة يرتبطان ارتباطا وثيقا بصون السيادة الوطنية للدول والتصدي الحازم للتهديدات الأمنية".

وأشار إلى أن "التوترات الجيوسياسية الراهنة تفرض صياغة استراتيجيات اقتصادية وعمالية استثنائية لمواجهة التداعيات المحتملة على منظومة العمل وصمود المنشآت الحيوية في أعقاب الاعتداءات الإيرانية السافرة الأخيرة التي استهدفت أمن وسيادة دولة الكويت والتي تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الإقليمي واستقرار مناخ الأعمال والاستثمار".

وأعرب السفير الهين عن إدانته الشديدة واستنكاره القاطع لهذه الأعمال العدوانية غير المبررة والتي تعد خرقا سافرا للقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار.

وأكد أن انعقاد المؤتمر (مؤتمر العمل الدولي) وبمشاركة فاعلة من أطراف الإنتاج الثلاثة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يعكس رسالة مشتركة وحازمة مفادها أن عجلة البناء والتنمية لن تتوقف أمام محاولات زعزعة الاستقرار، وأن تحصين بيئة الأعمال يشكل أولوية قصوى ومضاعفة في أوقات الأزمات الجيوسياسية".

واستعرض الهين محاور أجندة العمل للمرحلة المقبلة، والتي تضع في مقدمة أولوياتها تطوير آليات مرنة لتأمين المنشآت الحيوية والإنتاجية وضمان تدفق سلاسل الإمداد والخدمات دون انقطاع إلى جانب تعزيز منظومة الأمان الوظيفي ووضع خطط طوارئ لحماية العمالة وتأمين سلامتها في المناطق المتأثرة بالتوترات مع التركيز على تفعيل قنوات الشراكة والتواصل المستمر بين الحكومات وأصحاب العمل والنقابات العمالية كصمام أمان لتعزيز تماسك الجبهة الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على أن دقة المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من الأطر التقليدية إلى تبني قرارات وسياسات استثنائية وعملية تتناسب مع حجم المخاطر المحيطة، مؤكدا أن العمل المشترك والتكامل الاقتصادي هما الركيزتان الأساسيتان لتجاوز هذه المحنة والحفاظ على المكتسبات التنموية وضمان استقرار أسواق العمل وازدهارها في المنطقة.

وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توافر بيئة إقليمية ودولية يسودها الأمن والاستقرار واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معربا عن إدانة دولة الكويت الشديدة لجميع الممارسات والأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار دول المنطقة وتقوض جهود التنمية والتعاون بين شعوبها.

ودعا السفير الهين المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة وحماية أمن الممرات المائية الدولية وضمان حرية الملاحة بما يخدم المصالح المشتركة.

وحذر من أن "استمرار الأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط لا يقتصر تأثيره على الجوانب الأمنية فحسب بل يمتد ليشمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفرص العمل ومستويات المعيشة، الأمر الذي يجعل من ترسيخ الأمن والاستقرار شرطا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية الشعوب".

وأكد في هذا الشأن عزم دولة الكويت مواصلة دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمنا وازدهارا لشعوب المنطقة والعالم.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي التي انطلقت، اليوم، في جنيف وتستمر حتى 12 يونيو الجاري يشارك فيها وفود تمثل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والبالغ عددها 187 دولة.

الكويت الأمم المتحدة السفير ناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

ترشيحاتنا

الحواوشي

طريقة عمل حواوشي السجق للشيف شربيني

رائحة العرق

تحذير.. رائحة العرق تكشف الإصابة بمرض خطير

الكوليسترول

5 مشروبات تساعد على خفض الكوليسترول.. تعرف عليها

بالصور

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

فيديو

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

القمر الأزرق

القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد