هيام وهبة تحصل على المركز الأول بجائزة جامعة عين شمس التقديرية في العلوم الاجتماعية

حصلت الدكتورة هيام حسن وهبة أستاذ الاستثمار والتمويل بكلية التجارة جامعة عين شمس وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل الأهلية علي "المركز الأول بجائزة جامعة عين شمس التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية لعام 2025".

ويأتي هذا التكريم الرفيع تتويجًا لمسيرة أكاديمية وبحثية ومهنية حافلة بالعطاء، وإسهامات بارزة في مجالات التمويل والاستثمار وحوكمة الشركات، فضلًا عن دور في دعم البحث العلمي وتطوير منظومة الدراسات العليا.

وتعتز كلية التجارة بهذا الإنجاز المشرف لأحد رموزها العلمية، وبما قدمته سيادتها من عطاء أكاديمي وبحثي ومؤسسي متميز، يعكس مكانة الكلية وحضورها في الأوساط الأكاديمية والمهنية.