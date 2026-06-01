هدوء حذر في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار جيش الاحتلال بإخلاء بعض المناطق.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، إنّ الهدوء الحذر يسيطر على مختلف مناطق الضاحية في هذه الأثناء، خاصة عقب صدور إنذار إسرائيلي مشروط بإخلاء المنازل، حيث ربط جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ التهديدات بتوقف أو استمرار إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد بصيلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الإنذار يُعد مختلفاً عن الإنذارات السابقة التي كانت تحدد مواقع بعينها، بينما جاء هذه المرة مشروطاً بوقف الهجمات الصاروخية.

ولفت إلى أن حزب الله أعلن في وقت سابق استهداف مستوطنة كريات شمونة وعدد من المواقع العسكرية والمستوطنات في شمال إسرائيل بالصواريخ، في حين لم يصدر حتى الآن أي تأكيد من جيش الاحتلال بشأن تنفيذ رد عسكري مباشر على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية في الضاحية أغلقت أبوابها فور صدور بيان عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم، الذي تضمن نوايا بشن عمليات عسكرية، كما شهدت المنطقة موجات نزوح كبيرة، رغم استمرار الهدوء الحذر في مختلف أرجائها.

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن مظاهر الحياة لا تزال موجودة في الضاحية الجنوبية، حيث ما زالت بعض المحال التجارية مفتوحة، مع بقاء عدد من المواطنين داخل المنطقة، رغم مغادرة الغالبية العظمى منها.

ولفت إلى أن الإخلاء الأكبر كان في منطقة حارة حريك، في وقت لم يصدر فيه إنذار إسرائيلي نهائي بإخلاء شامل، مشيراً إلى أن أي ضربات سابقة كانت تتم بعد إنذار مسبق من جيش الاحتلال، وهو ما لم يحدث بشكل كامل حتى الآن.