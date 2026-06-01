الأرصاد الجوية: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 36
لأسباب أمنية.. تقليص مدة جلسة محاكمة نتنياهو غدا وإلغاء أخرى بعد غد
الجيش الإسرائيلي: انفجار مسيّرة وصاروخين في مواقع عسكرية جنوب لبنان دون إصابات
هدوء حذر في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار جيش الاحتلال بإخلاء بعض المناطق.. تفاصيل
الذهب ينخفض والنفط يستقر.. تحذير للمواطنين قبل البيع والشراء | تفاصيل
إيران تحذر سكان شمال إسرائيل وترهن أمنهم بالهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية
موعد صلاة كسوف الشمس 2026.. متى تُقام وكيفية أدائها؟
وزير التعليم ونائب رئيس "جايكا" يشهدان اعتماد الدفعة الخامسة من مدربي "التوكاتسو"
أزمة جديدة بين باريس وتل أبيب .. فرنسا تستبعد إسرائيل من أكبر معرض عسكري
الجامعة العربية تدين استمرار العدوان الإيراني على الكويت
المصري إلى نهائي كأس عاصمة مصر على حساب زد
بعد إصابة طفلين وإغلاق الشارع .. النيابة الإدارية تُعاين موقع انهيارٍ جزئي لعقار في مطوبس | صور
هدوء حذر في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار جيش الاحتلال بإخلاء بعض المناطق.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، إنّ الهدوء الحذر يسيطر على مختلف مناطق الضاحية في هذه الأثناء، خاصة عقب صدور إنذار إسرائيلي مشروط بإخلاء المنازل، حيث ربط جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ التهديدات بتوقف أو استمرار إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد بصيلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الإنذار يُعد مختلفاً عن الإنذارات السابقة التي كانت تحدد مواقع بعينها، بينما جاء هذه المرة مشروطاً بوقف الهجمات الصاروخية.

ولفت إلى أن حزب الله أعلن في وقت سابق استهداف مستوطنة كريات شمونة وعدد من المواقع العسكرية والمستوطنات في شمال إسرائيل بالصواريخ، في حين لم يصدر حتى الآن أي تأكيد من جيش الاحتلال بشأن تنفيذ رد عسكري مباشر على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية في الضاحية أغلقت أبوابها فور صدور بيان عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم، الذي تضمن نوايا بشن عمليات عسكرية، كما شهدت المنطقة موجات نزوح كبيرة، رغم استمرار الهدوء الحذر في مختلف أرجائها.

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن مظاهر الحياة لا تزال موجودة في الضاحية الجنوبية، حيث ما زالت بعض المحال التجارية مفتوحة، مع بقاء عدد من المواطنين داخل المنطقة، رغم مغادرة الغالبية العظمى منها.

ولفت إلى أن الإخلاء الأكبر كان في منطقة حارة حريك، في وقت لم يصدر فيه إنذار إسرائيلي نهائي بإخلاء شامل، مشيراً إلى أن أي ضربات سابقة كانت تتم بعد إنذار مسبق من جيش الاحتلال، وهو ما لم يحدث بشكل كامل حتى الآن.

