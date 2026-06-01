«ملتقى الفكر الإسلامي الدولي».. أحدث إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أصدر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سلسلة «ملتقى الفكر الإسلامي الدولي»، وذلك في إطار اضطلاع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدوره المنوط به دوليًّا.

وتُعد هذه السلسلة هي أحدث الإصدارات الفكرية والعلمية الصادرة عن المجلس، لتوثيق الندوات والحوارات الفكرية والعلمية التي شهدها «ملتقى الفكر الإسلامي الدولي»، المنعقد في رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)؛ لشرح كتاب «الأدب» من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري (رحمه الله).

وانطلق الملتقى الأول، في شهر رمضان 1447 هـ، بحضور فعلي كوكبة من أعيان مصر وعلمائها، ومشاركة عدد كبير من العلماء والأعلام من دول العالم عبر تقنيات التواصل (زووم)، مشرقًا ومغربًا، إلى جانب العديد من الطلاب من داخل مصر وخارجها، ليكون فاتحة خير لجمع شمل الأمة المحمدية وبناء جسور الود والتواصل بين العلماء في مشارق الأرض ومغاربها.

ترسيخ الفكر الإسلامي الصحيح ومواجهة التطرف

ويأتي إصدار هذه السلسلة، ضمن جهود المجلس المستمرة في تطوير إصداراته العلمية والثقافية، وإتاحتها للجمهور؛ دعمًا لنشر المعرفة وترسيخ الفكر الإسلامي الصحيح ومواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة.

كما تمثل السلسلة إضافة مهمة إلى رصيد إصدارات المجلس المتنوعة، بما يعكس دوره الرائد في خدمة الثقافة الإسلامية، وتجديد الخطاب الديني، وبناء الإنسان الواعي القادر على التعامل مع تحديات العصر في ضوء صحيح الدين ومقاصده السامية.

ويواصل المجلس إثراء مكتبته العلمية بإصدارات نوعية جديدة مستلهمًا ما يطرحه الملتقى من رؤى معرفية وأطروحات علمية وحوارات ثرية.