لقاء موسع لقيادات قطاع المعاهد الأزهرية غداً لمناقشة ضوابط امتحانات الثانوية

تعقد رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية غداً الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026 لقاء موسعاً للغاية، يجمع الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف والدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية ومساعديهم بمختلف المناطق الأزهرية، لاستعراض ومناقشة كتاب التعليمات الخاص بأعمال الامتحانات وبحث كافة الضوابط والإجراءات المنظمة لسيرها.

ويأتي هذا اللقاء الهام ضمن سلسلة من ورش العمل التدريبية التي ينظمها قطاع المعاهد الأزهرية، بهدف التنمية الشاملة لمهارات رؤساء اللجان ومساعديهم، ورفع مستوى الجاهزية لديهم لأداء مهامهم الوطنية خلال فترة الامتحانات، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط الكامل والدقة العالية في تنفيذ التعليمات الصادرة.

التعليمات المنظمة لعمل لجان الشهادة الثانوية

ويشارك في فعاليات اللقاء الشيخ حميد أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إلى جانب عدد من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء المناطق التعليمية ولفيف من المختصين بأعمال الامتحانات، حيث يتناول اللقاء شرحاً تفصيلياً ومبسطاً لكافة التعليمات المنظمة لعمل لجان الشهادة الثانوية، واستعراض آليات التعامل الفوري مع مختلف المواقف والإجراءات المرتبطة بالعملية الامتحانية في الشارع الأزهري.

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذه الفعاليات والورش تستهدف بالأساس توحيد الرؤى المشتركة بين جميع القائمين على أعمال الامتحانات، وتعريفهم بأحدث المستجدات والتعليمات ذات الصلة الوثيقة بمجال عملهم الميداني، بما يسهم مباشرة في تحقيق الأداء الأمثل داخل اللجان، ويضمن توفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء يسودها الانضباط وتكافؤ الفرص والشفافية.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن اللقاء سيتضمن فتح باب الحوار المباشر والمفتوح مع رؤساء اللجان ومساعديهم، وذلك للرد الفوري على شتى الاستفسارات ومناقشة التحديات والصعوبات المحتملة، واستعراض جميع الضوابط والمعايير والأسس المنظمة للعمل داخل اللجان، بما يعزز من كفاءة الأداء ويضمن نجاح منظومة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بكافة المحافظات.