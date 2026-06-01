قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد الجوية: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 36
لأسباب أمنية.. تقليص مدة جلسة محاكمة نتنياهو غدا وإلغاء أخرى بعد غد
الجيش الإسرائيلي: انفجار مسيّرة وصاروخين في مواقع عسكرية جنوب لبنان دون إصابات
هدوء حذر في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار جيش الاحتلال بإخلاء بعض المناطق.. تفاصيل
الذهب ينخفض والنفط يستقر.. تحذير للمواطنين قبل البيع والشراء | تفاصيل
إيران تحذر سكان شمال إسرائيل وترهن أمنهم بالهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية
موعد صلاة كسوف الشمس 2026.. متى تُقام وكيفية أدائها؟
وزير التعليم ونائب رئيس "جايكا" يشهدان اعتماد الدفعة الخامسة من مدربي "التوكاتسو"
أزمة جديدة بين باريس وتل أبيب .. فرنسا تستبعد إسرائيل من أكبر معرض عسكري
الجامعة العربية تدين استمرار العدوان الإيراني على الكويت
المصري إلى نهائي كأس عاصمة مصر على حساب زد
بعد إصابة طفلين وإغلاق الشارع .. النيابة الإدارية تُعاين موقع انهيارٍ جزئي لعقار في مطوبس | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لقاء موسع لقيادات قطاع المعاهد الأزهرية غداً لمناقشة ضوابط امتحانات الثانوية

لقاء موسع لقيادات قطاع المعاهد الأزهرية غداً
لقاء موسع لقيادات قطاع المعاهد الأزهرية غداً
عبد الرحمن محمد

تعقد رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية غداً الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026 لقاء موسعاً للغاية، يجمع الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف والدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية ومساعديهم بمختلف المناطق الأزهرية، لاستعراض ومناقشة كتاب التعليمات الخاص بأعمال الامتحانات وبحث كافة الضوابط والإجراءات المنظمة لسيرها.

ويأتي هذا اللقاء الهام ضمن سلسلة من ورش العمل التدريبية التي ينظمها قطاع المعاهد الأزهرية، بهدف التنمية الشاملة لمهارات رؤساء اللجان ومساعديهم، ورفع مستوى الجاهزية لديهم لأداء مهامهم الوطنية خلال فترة الامتحانات، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط الكامل والدقة العالية في تنفيذ التعليمات الصادرة.

التعليمات المنظمة لعمل لجان الشهادة الثانوية

ويشارك في فعاليات اللقاء الشيخ حميد أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إلى جانب عدد من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء المناطق التعليمية ولفيف من المختصين بأعمال الامتحانات، حيث يتناول اللقاء شرحاً تفصيلياً ومبسطاً لكافة التعليمات المنظمة لعمل لجان الشهادة الثانوية، واستعراض آليات التعامل الفوري مع مختلف المواقف والإجراءات المرتبطة بالعملية الامتحانية في الشارع الأزهري.

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذه الفعاليات والورش تستهدف بالأساس توحيد الرؤى المشتركة بين جميع القائمين على أعمال الامتحانات، وتعريفهم بأحدث المستجدات والتعليمات ذات الصلة الوثيقة بمجال عملهم الميداني، بما يسهم مباشرة في تحقيق الأداء الأمثل داخل اللجان، ويضمن توفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء يسودها الانضباط وتكافؤ الفرص والشفافية.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن اللقاء سيتضمن فتح باب الحوار المباشر والمفتوح مع رؤساء اللجان ومساعديهم، وذلك للرد الفوري على شتى الاستفسارات ومناقشة التحديات والصعوبات المحتملة، واستعراض جميع الضوابط والمعايير والأسس المنظمة للعمل داخل اللجان، بما يعزز من كفاءة الأداء ويضمن نجاح منظومة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بكافة المحافظات.

المعاهد الأزهرية أيمن عبد الغني الثانوية الأزهرية الأزهر الشريف لجان الامتحانات امتحانات الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

ترشيحاتنا

الأهلي

الفيفا يغرم الأهلي 363 ألف دولار.. والنادي يلجأ إلى المحكمة الرياضية

محمد شبانة

شبانة عن الجدل حول بعثة منتخب مصر بكأس العالم: مفيش أهلي وزمالك دلوقتي

شاهندا المغربي ويارا عاطف

شاهندا المغربي ويارا عاطف ضمن حكمات المعسكر الإعدادي لأمم أفريقيا للسيدات

بالصور

أشهر 5 سيارات مجمعة محليا في مصر

سيارات مجمعة محليا
سيارات مجمعة محليا
سيارات مجمعة محليا

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

فيديو

ايوان

عودة إلى الرومانسية.. النجم اللبناني إيوان يختتم ربيع 2026 بـ"بعيش مخنوق"

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

القمر الأزرق

القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد