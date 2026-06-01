رئيس جامعة الأزهر يتابع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بكليات البنين والبنات

تابع فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم الاثنين، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، عقب العودة من إجازة عيد الأضحى.

وذلك في كليات: الزراعة للبنين، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات، والصيدلة للبنات، يرافقه عمداء الكليات: الدكتور محمد الدناصوري، والدكتورة فريدة بودي، والدكتورة زينب القصبي، وبحضور وكلاء الكليات.

واصطحب عمداء الكليات الثلاث ووكلاؤها فضيلة رئيس الجامعة في جولة تفقدية لعدد من اللجان؛ للاطمئنان على سير الامتحانات وانتظامها والتأكد من توافر الجو الملائم لأداء الطلاب والطالبات لامتحاناتهم.

وفي لفتة أبوية، حرص فضيلة رئيس الجامعة على إشاعة البهجة والسرور لدى الطلاب والطالبات بتوزيع الشيكولاتة والحلوى عليهم داخل المدرجات، مقدمًا لهم التهنئة بعيد الأضحى، مستمعًا إلى آرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بالامتحانات، واعدًا إياهم بتذليل أي عقبات تواجههم وحلها بشكل فوري.

كما وجه فضيلته الطلاب إلى الجِّد والاجتهاد في تحصيل العلم والأخذ بأسباب التفوق، داعيًا الله- تعالى- لهم بالتوفيق والسداد.

إشادة طلابية بجولة رئيس الجامعة وتوزيع الشيكولاته

وفي السياق ذاته، أعرب الطلاب والطالبات عن سعادتهم بتلك اللفتة الطيبة، مثمِّنين حرص فضيلة رئيس الجامعة على التواصل معهم، وتقديم سبل الدعم النفسي لهم خلال فترة الامتحانات وحرصه على إدخال البهجة في قلوبهم؛ لتخفيف أجواء التوتر المصاحبة للامتحانات، شاكرين تهنئة فضيلته بالعيد، بما يعزز من تقوية الروابط بين الطلاب وإدارة الجامعة.

كما تفقد الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة كنترولات الكليات الثلاث، وكذا كنترول كلية الإعلام للبنات؛ للاطمئنان على انتظام العمل بها وفقًا للضوابط المنظمة لذلك، مؤكدًا أهمية الالتزام بأقصى درجات الدقة في الرصد والمراجعة؛ حفاظًا على حقوق الطلاب والطالبات، موجهًا بسرعة الانتهاء من النتائج في أقرب وقت.