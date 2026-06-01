مسئول بدار الإفتاء يكشف حقيقة تقاضي أحد العاملين 189 ألف جنيه

علق الدكتور أيمن أبو عمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، على المستند الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذى يزعم فيه البعض تقاضي أحد العاملين بدار الإفتاء 189 ألف جنيه.

وكتب أيمن أبو عمر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “تداول البعض مستندًا يزعم أن أحد العاملين بدار الإفتاء يتقاضى مبلغًا ماليًا كبيرًا، أثار تعجب الكثيرين”.

المستند غير صحيح

وأضاف: "وبحكم معرفتي بالأمر وحقيقته، رأيت من واجبي -وبصورة شخصية- توضيح أن ما ورد في هذا المستند غير صحيح، كما أن البيانات الواردة فيه لا تعبر عن الواقع، فضلا عن أن الاسم الوارد في البيان المشار إليه قد انتهى عمله وانتدابه بدار الإفتاء من 10 شهور تقريبًا".

وتابع: "لذلك وجب التوضيح حتى لا تتحول الشائعات إلى حقائق في أذهان الناس ، وتنبيهًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات غير صحيحة، لأن ذلك يضر بالأفراد والمؤسسات ، ويسهم في نشر معلومات مغلوطة لا تخدم المصلحة العامة، حفظ الله بلادنا ومؤسساتنا، وألهمنا جميعًا الصدق وتحري الحقيقة".