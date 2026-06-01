قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت الـ 5800 جنيه.. مفاجئة في سعر جرام الذهب عيار 18
النمسا: هجمات إسرائيل على لبنان خرق جسيم لوقف إطلاق النار وتصعيد للأوضاع بالمنطقة
الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل أسلم من الحرب رغم صعوبة المسار
البنك المركزي: 34.9 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 9 شهور
الأملاك ومستوى المعيشة.. 10 حالات تؤدي إلى إلغاء بطاقة التموين رسميًا
جيش الاحتلال يعلن مقـ..تل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين في لبنان
عراقجي يحذر: أي خرق لوقف إطلاق النار في لبنان يُعد انتهاكًا للاتفاق بأكمله
شوبير يكشف مصير حسام البدري مع أهلي طرابلس.. ونهائي الكأس كلمة الحسم
فكرته بدأت من 20 سنة.. وائل حمدي يكشف رحلته الطويلة مع مسلسل ورد على فل وياسمين
مصرع عنصرين جنائيين وضبط 2 طن مخدرات بـ 146 مليون جنيه بقنا وأسوان
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا
منتخب العراق يعلن قائمته النهائية لكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: 216 لجنة جاهزة لاستقبال 30 ألف و 213 طالبا في امتحانات الإعدادية

امتحانات أسوان
امتحانات أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها لتجهيز 216 لجنة إمتحانية لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، لإستقبال 30 ألف و213 طالب وطالبة بنظام (عام – لغات – رياضي – خاص – دمج)،  خلال الفترة من 6 إلى 11 يونيو الجارى .

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والإطمئنان على تحقيق الجاهزية الكاملة لإنطلاق ماراثون إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية لعام 2025 / 2026 .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة داخل اللجان الإمتحانية ، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب ، مع الإلتزام بتطبيق إجراءات التهوية الجيدة وتوفير مبردات المياه حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية .

ووجه المحافظ بأهمية تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط المدارس واللجان الإمتحانية ، مع تواجد الزائرة الصحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة، بما يسهم فى توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة خلال فترة الإمتحانات .

الإستعدادات الفنية والتنظيمية

من جانبه أوضح الدكتور ربيع أبو يوسف مدير عام مديرية التربية والتعليم بأنه تم الإنتهاء من تجهيز جميع اللجان الإمتحانية والأوراق الإدارية الخاصة بسير الإمتحانات ، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية المختلفة لمتابعة سير الإمتحانات وتلقى أى شكاوى أو ملاحظات والتعامل الفورى معها .

ويتم بالتوازى تجهيز مقار الكنترولات ولجان تقدير الدرجات، بما يضمن تنفيذ أعمال التصحيح والرصد والمراجعة بدقة وسرعة، مع توفير الأجواء المناسبة للعاملين بأعمال الكنترول والتصحيح .

متابعة الإمتحانات

وأشار مدير عام التربية والتعليم إلى أن طلاب المدارس الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة أدوا اليوم إمتحان مادة اللغة الإنجليزية "المستوى الرفيع"، فيما من المقرر أن يؤدى الطلاب غداً الثلاثاء إمتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية "المستوى الرفيع"، وذلك وفق الجداول الزمنية المعتمدة .

وأكدت محافظة أسوان إستمرار متابعتها اليومية لكافة الإستعدادات والإجراءات الخاصة بإمتحانات الشهادة الإعدادية بما يضمن توفير بيئة إمتحانية آمنة ومنظمة للطلاب ، وتحقيق الإنضباط الكامل داخل اللجان لينعكس ذلك على نجاح العملية التعليمية وخروج الإمتحانات بالشكل الذى يليق بمكانة التعليم داخل المحافظة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

ترشيحاتنا

صحة المعدة

فتة ولحمة.. كيف تستعيد صحتك بعد وجبة العيد الدسمة؟

التكييف والأطفال

بين التكييف والمروحة.. الخيار الأفضل للأطفال في الصيف

إبراهيم الزواوي

أهالي دمنهور يؤدون صلاة الغائب على محاسب توفي في الغربة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد