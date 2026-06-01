محافظ أسوان: 216 لجنة جاهزة لاستقبال 30 ألف و 213 طالبا في امتحانات الإعدادية

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها لتجهيز 216 لجنة إمتحانية لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، لإستقبال 30 ألف و213 طالب وطالبة بنظام (عام – لغات – رياضي – خاص – دمج)، خلال الفترة من 6 إلى 11 يونيو الجارى .

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والإطمئنان على تحقيق الجاهزية الكاملة لإنطلاق ماراثون إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية لعام 2025 / 2026 .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة داخل اللجان الإمتحانية ، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب ، مع الإلتزام بتطبيق إجراءات التهوية الجيدة وتوفير مبردات المياه حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية .

ووجه المحافظ بأهمية تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط المدارس واللجان الإمتحانية ، مع تواجد الزائرة الصحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة، بما يسهم فى توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة خلال فترة الإمتحانات .

الإستعدادات الفنية والتنظيمية

من جانبه أوضح الدكتور ربيع أبو يوسف مدير عام مديرية التربية والتعليم بأنه تم الإنتهاء من تجهيز جميع اللجان الإمتحانية والأوراق الإدارية الخاصة بسير الإمتحانات ، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية المختلفة لمتابعة سير الإمتحانات وتلقى أى شكاوى أو ملاحظات والتعامل الفورى معها .

ويتم بالتوازى تجهيز مقار الكنترولات ولجان تقدير الدرجات، بما يضمن تنفيذ أعمال التصحيح والرصد والمراجعة بدقة وسرعة، مع توفير الأجواء المناسبة للعاملين بأعمال الكنترول والتصحيح .

متابعة الإمتحانات

وأشار مدير عام التربية والتعليم إلى أن طلاب المدارس الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة أدوا اليوم إمتحان مادة اللغة الإنجليزية "المستوى الرفيع"، فيما من المقرر أن يؤدى الطلاب غداً الثلاثاء إمتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية "المستوى الرفيع"، وذلك وفق الجداول الزمنية المعتمدة .

وأكدت محافظة أسوان إستمرار متابعتها اليومية لكافة الإستعدادات والإجراءات الخاصة بإمتحانات الشهادة الإعدادية بما يضمن توفير بيئة إمتحانية آمنة ومنظمة للطلاب ، وتحقيق الإنضباط الكامل داخل اللجان لينعكس ذلك على نجاح العملية التعليمية وخروج الإمتحانات بالشكل الذى يليق بمكانة التعليم داخل المحافظة.