شوبير يكشف مصير حسام البدري مع أهلي طرابلس.. ونهائي الكأس كلمة الحسم

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات جديدة تخص مستقبل المدرب حسام البدري، مع نادي أهلي طرابلس الليبي، في ظل الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن إمكانية عودته للعمل داخل النادي الأهلي.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أن أحد المسؤولين البارزين في الأهلي تواصل مع حسام البدري خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المدرب ناقش الأمر مع إدارة أهلي طرابلس، وأبدى ارتياحه للأجواء المحيطة بالملف، إلا أن الجدل الجماهيري والاعتراضات التي صاحبت الفكرة أدت إلى تجميدها في الوقت الحالي.

مصير حسام البدري

وأشار إلى أن البدري نجح مؤخرًا في قيادة أهلي طرابلس إلى نهائي كأس ليبيا عقب الفوز على الاتحاد الليبي بهدفين دون رد في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع أهلي بنغازي في المباراة النهائية المقرر إقامتها بالقاهرة.

وأضاف شوبير، أن الفريق فقد فرصة التتويج بلقب الدوري الليبي هذا الموسم، ما جعل بطولة الكأس الهدف الأهم للإدارة والجماهير، خاصة أن الفوز بها قد يضمن للنادي المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

وأكد شوبير، نقلًا عن مصدر داخل النادي الليبي، أن الإدارة ترغب في استمرار حسام البدري بعدما جدد تعاقده بالفعل، إلا أن مستقبله بات مرتبطًا بشكل كبير بنتيجة المباراة النهائية، حيث سيعزز التتويج بالكأس فرص بقائه، بينما قد تتعقد الأمور حال خسارة اللقب.

وأوضح أن إدارة أهلي طرابلس تسعى لتنفيذ مشروع رياضي قائم على المنافسة على البطولات والعودة للمشاركات القارية، وهو ما يجعل نهائي الكأس محطة حاسمة في تقييم المرحلة الحالية.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام أهلي بنغازي، مشددًا على أن اللقاء يحمل أهمية كبيرة للبدري، وقد يكون العامل الأبرز في تحديد مستقبله مع النادي خلال الفترة المقبلة.