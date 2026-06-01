الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

بين التكييف والمروحة.. الخيار الأفضل للأطفال في الصيف

التكييف والأطفال
التكييف والأطفال
حياة عبد العزيز

أكد الدكتور أشرف قاسم، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أن استخدام التكييف لا يُعد ضارًا للأطفال عند تشغيله بطريقة صحيحة، بل قد يكون أفضل من المروحة خلال فترات الحر الشديد، إذ يساعد على الحفاظ على درجة حرارة مناسبة ويقلل من الإجهاد الحراري والجفاف.

وأوضح لـ صدى البلد، أن المشكلات الصحية المرتبطة بالتكييف غالبًا ما تنتج عن سوء الاستخدام، مثل ضبط درجة الحرارة على مستويات منخفضة جدًا، أو توجيه الهواء مباشرة نحو الطفل، أو إهمال تنظيف الفلاتر بشكل دوري، أو الانتقال المفاجئ بين الأجواء الحارة والباردة.

وأشار إلى أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى ظهور بعض الأعراض مثل الكحة أو الاحتقان، وجفاف الأنف والحلق، وزيادة أعراض الحساسية لدى بعض الأطفال.

ونصح الدكتور أشرف قاسم بضبط درجة حرارة التكييف للأطفال بين 24 و26 درجة مئوية مع توفير تهوية جيدة للمكان.

وأضاف أن المروحة تُعد خيارًا آمنًا أيضًا، بشرط عدم توجيهها مباشرة إلى الطفل لفترات طويلة، مع استخدام سرعة معتدلة.

وأكد أن التكييف يُعد الخيار الأفضل لراحة الطفل ونومه في الأجواء شديدة الحرارة عند استخدامه بالشكل الصحيح، بينما تظل المروحة كافية ومناسبة في الأجواء المعتدلة.

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

طريقة عمل خبز الصاج.. عيش الشاورما

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

