ضربة قوية للمتلاعبين بالدعم.. "تموين بورسعيد" يحرر ١٦ محضراً لمخابز مخالفة بنطاق حي غرب

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، بإشراف محمد حلمي جاد الرب، مدير عام المديرية، ومتابعة أماني صقر، وكيل المديرية، حملة رقابية مكبرة استهدفت التفتيش والمتابعة الميدانية على المخابز البلدية بنطاق حي غرب، للوقوف على مدى التزام أصحاب المخابز بالمواصفات والأوزان القانونية للخبز، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بضرورة إحكام الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز البلدية، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التلاعب بالدعم لضمان وصوله لمستحقيه من المواطنين.

وقاد الحملة أحمد العربي، مدير الرقابة المركزية، بالاشتراك مع إدارة تموين غرب بورسعيد، وبمشاركة كل من محمد السحراوي، رئيس الرقابة المركزية، و هاني شاكر، مدير إدارة تموين غرب بورسعيد، و حاتم ماهر، كبير المفتشين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط العديد من المخالفات وتحرير ١٦ محضراً تموينياً متنوعاً، حيث تضمنت المخالفات تحرير ١٠ محاضر إثبات حالة لنقص وزن الرغيف والتصرف في الدقيق المدعم، ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجن، بالإضافة إلى تحرير محضرين بتهمة التجميع والاستيلاء على الدعم، ومحضرين آخرين للتصرف في الحصة المقررة من الدقيق البلدي المدعم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة المحاضر إلى جهات التحقيق المختصة لإعمال شئونها.

واكدت الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة استمرار هذه الحملات المكثفة والمفاجئة في كافة الأوقات لردع المخالفين، وفرض الانضباط، والحفاظ على حقوق المواطنين ومقدرات الدولة.