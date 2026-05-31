الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بورسعيد: نجاح خطة الطوارئ خلال عيد الأضحى

محمد الغزاوى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، نجاح خطة الطوارئ التي جرى تنفيذها بالمحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن المحافظة لم تشهد أي شكاوى أو بلاغات مؤثرة طوال فترة العيد، وأنه في حال ورود أي ملاحظات أو شكاوى من المواطنين؛ كانت الجهات المختصة تتعامل معها بشكل فوري وسريع من خلال غرفة العمليات الرئيسية، وذلك في ظل المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية.

وأوضح محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، انعقدت على مدار الساعة منذ بداية إجازة العيد، لمتابعة الموقف أولًا بأول واستقبال أي شكاوى أو بلاغات والتعامل الفوري معها، بما يضمن توفير أفضل الخدمات للمواطنين والزائرين والحفاظ على استقرار الأوضاع بجميع أنحاء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة شهدت انتظامًا كاملًا في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية، حيث استقبلت الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة والقرى السياحية آلاف المواطنين من أبناء بورسعيد وزائريها من مختلف المحافظات، الذين توافدوا للاستمتاع بأجواء العيد وما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وترفيهية متميزة بينما بلغت نسبة اشغال الفنادق و القرى السياحية ببورسعيد 100٪.

وأضاف أن جميع الأجهزة التنفيذية كانت على أهبة الاستعداد طوال أيام العيد، حيث انتظمت أعمال المخابز، كما شهدت الأسواق وفرة في السلع الغذائية واللحوم والاحتياجات الأساسية، مع استمرار الحملات الرقابية لضمان جودة المنتجات وتوافرها للمواطنين.

كما لفت المحافظ إلى انتظام خدمات الكهرباء والمرافق العامة دون معوقات، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف والمستشفيات العامة والمركزية ووحدات الرعاية الصحية، بما أسهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والزائرين بكفاءة عالية طوال فترة العيد.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية ومديريات الخدمات والعاملين بغرفة العمليات على جهودهم المتميزة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي ساهمت في تحقيق الانضباط الكامل وظهور المحافظة بصورة حضارية تليق بمكانتها، مؤكدًا استمرار العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والاستجابة السريعة لأي شكاوى أو مطالب بما يحقق راحة المواطنين ويحافظ على استقرار الخدمات بالمحافظة.

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

