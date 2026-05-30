مناخ بورسعيد يواصل جهوده للحفاظ على البيئة والصحة العامة ومتابعة رفع مخلفات الذبح والتطهير المستمر لمحلات الجزارة

واصلت إدارة شئون البيئة بحي المناخ، فى محافظة بورسعيد تحت إشراف شيماء العزبي رئيسة حي المناخ، حملاتها المكثفة للمرور على محلات الجزارة بنطاق الحي، للتأكد من رفع المخلفات الناتجة عن أعمال الذبح والتخلص منها بالطرق الآمنة، إلى جانب متابعة أعمال التطهير والنظافة المستمرة للحفاظ على البيئة والصحة العامة.



جاء ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع ختام أيام عيد الأضحى المبارك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وفي إطار خطة الحي للحفاظ على النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري خلال أيام عيد الأضحى المبارك

و تم المرور على محلات الجزارة منذ يوم الوقفة وعلى مدار جميع أيام العيد صباحًا ومساءً للتأكد من الالتزام الكامل برفع المخلفات أولًا بأول وعدم إلقائها بالشوارع أو المناطق المحيطة.

وخلال أعمال المتابعة، تم التنبيه على أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بالإجراءات البيئية والصحية، والتطهير المستمر للأماكن المحيطة بمواقع الذبح،

و تم تحرير محاضر بيئة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.



إدارة شؤون البيئة تواصل المرور الصباحي والمسائي على محلات الجزارة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية

وأكدت شيماء العزبي أن الحملات الميدانية مستمرة لضمان الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفة من شأنها الإضرار بالمواطنين أو التأثير على المظهر الحضاري لشوارع حي المناخ.



و أوضحت أن الأجهزة التنفيذية بالحي تعمل على مدار الساعة خلال المناسبات والأعياد لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

