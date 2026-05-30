محافظ بورسعيد: إزالة 4 مخالفات مباني بمنطقتي التينة والفتح

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ،تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها المكثفة لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والتصدي لجميع أشكال التعديات والبناء المخالف

وأسفرت حملات الإزالة التي نفذت اليوم في أول أيام المرحلة الثانية من الموجة عن إزالة عدد 4 حالات مبانٍ مخالفة بإجمالي مساحة 800 متر مربع وذلك بمنطقة التينة وقرية الفتح لشباب الخريجين.

انطلاق أول أيام المرحلة الثانية من الموجة 29 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة

وجرت أعمال الإزالة بالتنسيق بين حي الجنوب والأجهزة الأمنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض هيبة القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار حملات إزالة التعديات خلال الفترة المقبلة، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو تعديات جديدة في مهدها تنفيذًا للقانون مع المتابعة المستمرة لتنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من الموجة الـ29 وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لاسترداد أراضي أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف بما يسهم في تحقيق الانضباط العمراني وترسيخ سيادة القانون.