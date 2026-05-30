نائب محافظ بورسعيد يقود حملة بالممشى السياحي لإزالة الإشغالات والتعديات

قاد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد حملة مكبرة مسائية تنفيذًا لتوجيهات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد، بالممشى السياحي، لمتابعة الانضباط العام وإزالة أي إشغالات أو تعديات تعيق الحركة أو تؤثر على المظهر الجمالي للمكان.

شارك في الجولة العقيد محمد سليمان، وكيل إدارة شرطة المرافق، حيث تم تنفيذ حملة لإزالة عدد من المخالفات والإشغالات التي تم رصدها بالممشى، في إطار الحفاظ على النسق الحضاري للموقع الذي يُعد أحد أبرز المناطق الترفيهية والسياحية بالمحافظة.

وأكدت الجولة على ضرورة الالتزام الكامل من قبل أصحاب الأنشطة بالضوابط المنظمة، وعدم التعدي على المساحات العامة، مع التحذير من إعادة أي إشغالات مرة أخرى، بما يضمن استدامة الشكل الجمالي والحضاري للممشى السياحي.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة محافظة بورسعيد لرفع كفاءة الميادين والمناطق الحيوية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، بما يعكس الوجه الحضاري للمدينة.