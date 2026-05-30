برشلونة يعلن التعاقد مع أنتوني جوردون بعقد طويل الأمد حتى 2031

أعلن نادي برشلونة الإسباني توصله إلى اتفاق مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع الجناح الدولي أنتوني جوردون، ليصبح أحدث صفقات الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الحالية، بعقد يمتد حتى صيف عام 2031.

ويُعد جوردون أحد أبرز المواهب الهجومية في الكرة الإنجليزية خلال السنوات الأخيرة، بعدما لفت الأنظار بأدائه المميز مع نيوكاسل يونايتد، سواء على مستوى تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص، إلى جانب سرعته الكبيرة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

وُلد اللاعب في مدينة ليفربول الإنجليزية عام 2001، وبدأ مسيرته الكروية في أكاديمية ليفربول قبل أن ينتقل إلى إيفرتون، حيث تدرج في مختلف الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول وقدم مستويات لافتة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي يناير 2023، انتقل جوردون إلى نيوكاسل يونايتد، ليواصل تطوره بشكل كبير ويصبح أحد أبرز نجوم الفريق. وخلال موسمه الأول الكامل مع النادي، سجل 12 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة، ما منحه جائزة أفضل لاعب في الفريق.

وواصل اللاعب تألقه خلال الموسم الماضي، بعدما تصدر قائمة هدافي نيوكاسل وبرز كأحد أكثر اللاعبين نجاحًا في المراوغات وصناعة الخطورة، الأمر الذي جذب اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية قبل أن ينجح برشلونة في حسم الصفقة لصالحه.

ويأمل برشلونة أن يمثل جوردون إضافة قوية لخطه الهجومي خلال السنوات المقبلة، في إطار مشروع النادي لتدعيم صفوفه بعناصر شابة قادرة على المنافسة محليًا وقاريًا.