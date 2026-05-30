إلغاء رحلات خاصة من الأرجنتين إلى ميامي لحضور كأس العالم.. ما السبب؟

أعلنت شركة الطيران الوطنية الأرجنتينية إلغاء خططها لتسيير عدد من الرحلات الجوية الخاصة والمباشرة التي كانت مخصصة لنقل الجماهير من عدة مدن داخلية إلى مدينة ميامي الأمريكية، وذلك تزامنًا مع الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العالم 2026.

ارتفاع أسعار الوقود وراء القرار

جاء قرار الإلغاء في ظل الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار وقود الطائرات خلال الفترة الأخيرة، والتي أثرت بشكل مباشر على تكاليف التشغيل في قطاع الطيران العالمي. وأوضحت الشركة أن تشغيل رحلات إضافية مخصصة للمشجعين أصبح غير مجدٍ اقتصاديًا في ظل الظروف الحالية، خاصة مع استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية وتقلبات أسواق الطاقة.

المدن المشمولة بالإلغاء

وكانت الشركة تخطط لإطلاق رحلات مباشرة من ثلاث مدن رئيسية داخل الأرجنتين إلى ميامي، بهدف تسهيل انتقال الجماهير الراغبة في متابعة مباريات كأس العالم 2026. إلا أن ارتفاع النفقات التشغيلية دفع الإدارة إلى إعادة تقييم المشروع وإلغائه قبل بدء تنفيذ البرنامج.

ميامي نقطة عبور رئيسية للمونديال

تُعد مدينة ميامي من أهم مراكز العبور الجوي في الولايات المتحدة خلال بطولة كأس العالم 2026، حيث يعتمد عليها عدد كبير من المشجعين القادمين من أمريكا الجنوبية للوصول إلى المدن المستضيفة للمباريات. ولذلك كانت الرحلات الخاصة تمثل خيارًا مريحًا وسريعًا للجماهير الأرجنتينية.

بدائل متاحة أمام المشجعين

رغم إلغاء الرحلات الخاصة، لا تزال أمام المشجعين عدة خيارات للسفر إلى الولايات المتحدة، أبرزها الاعتماد على الرحلات التجارية المجدولة بشكل منتظم عبر شركات الطيران المختلفة. كما يمكن السفر من خلال رحلات تتضمن محطات توقف في مدن رئيسية مثل ليما في بيرو أو بوغوتا في كولومبيا قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.

تحديات اقتصادية قبل المونديال

يعكس هذا القرار حجم التحديات التي تواجهها شركات الطيران مع اقتراب كأس العالم 2026، حيث تؤثر تكاليف الوقود المرتفعة على خطط التوسع وتسيير الرحلات الإضافية. ومن المتوقع أن تواصل الشركات مراجعة استراتيجياتها التشغيلية لضمان تحقيق التوازن بين تلبية الطلب الجماهيري والحفاظ على الجدوى الاقتصادية