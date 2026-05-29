مطالب لبنانية بوقف الاعتداءات ومنع التوغل البري في الجنوب

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الاجتماع الأمني في البنتاجون بدأ قبل دقائق قليلة بحضور وفد لبناني يضم ستة مسؤولين من الجيش اللبناني، إلى جانب الملحق العسكري اللبناني في واشنطن، والسفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة التي شاركت في افتتاح الاجتماع ثم غادرت، على أن تستمر المباحثات على المستوى الأمني بين لبنان وإسرائيل.

وأوضح «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أن الجانب اللبناني يطرح خلال الاجتماع مطالب أساسية، في مقدمتها وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، والتصدي لمحاولات التوغل البري أو توسيع العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني.

وفيما يتعلق بالمستجدات الميدانية، أشار إلى أن طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض وبكثافة في أجواء العاصمة بيروت، وكذلك فوق الضاحية الجنوبية، في إطار عمليات رصد واستطلاع يُعتقد أنها تهدف لتحديد أهداف محتملة، مضيفًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على عدة مناطق في الجنوب اللبناني.

ولفت إلى وجود تحركات برية إسرائيلية في بعض المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، من بينها زوطر الشرقية ويحمر الشقيف، مع محاولات للتقدم باتجاه بلدات أخرى في قضاء النبطية، وسط اشتباكات متفرقة في بعض النقاط، موضحًا أن التطورات الميدانية تتزامن مع استمرار القصف الجوي والمدفعي المكثف، خاصة على محاور في الجنوب، في ظل تصعيد مستمر وتحركات عسكرية متسارعة على الأرض.

