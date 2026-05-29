إنفوجراف| لقاءات واجتماعات وجولات ومتابعات.. حصاد أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 23 حتى 29 مايو 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وجولات ومتابعات للمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، قيام رئيس الوزراء بجولة موسعة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة، أبرزها افتتاح عيادة "روز اليوسف" المطورة بكفر طهرمس، وزيارة مصنع للأدوية .

وتفقد مجمع مدارس الجمهورية الجديدة بحي بولاق الدكرور، ومجمع بولاق الدكرور التعليمي، ومحور عمرو بن العاص، إلى جانب لقائه مع أهالي منطقة نزلة السمان لمناقشة مخططات تطوير المنطقة.

والتقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "السويدي إلكتريك"، لبحث خطة عمل وتوسعات الشركة واستثماراتها في القطاعات المختلفة، حيث أكد دعم الحكومة لقطاع الصناعة باعتباره أحد ركائز الاقتصاد، والاعتماد عليه في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، مشيرًا إلى جهود الدولة لتوطين الصناعات الحيوية تلبية للاحتياجات المحلية، بما يسهم في استهداف أسواق عالمية للتصدير تعزيزًا لتنافسية المنتجات المصرية، فضلًا عن الاستمرار في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وفي سياق العلاقات الخارجية، التقى رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشئون المغتربين بالجمهورية اليمنية، حيث أعرب عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص مصر على دعم التعاون الثنائي خلال الفترة القادمة، وثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة اليمنية، ودعم مصر للحكومة الشرعية، وحرصها على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

وشملت الأنشطة، اجتماعًا لرئيس الوزراء لمناقشة خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وآليات تسوية مديونياتها، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على حل مشكلات متراكمة منذ عشرات السنين، مشيرًا إلى أن ما يجب التوافق عليه عدم تكرار ذلك مرة أخرى، وعودة ماسبيرو لسابق عهدها كقوة ناعمة كبرى مؤثرة، كما كلف الوزراء المعنيين بسرعة الانتهاء من تسوية المديونيات على الهيئة الوطنية للإعلام وفقًا لما تم الاتفاق عليه، مع التزام الهيئة بتنفيذ خطة التطوير وتحقيق المستهدفات من تلك الخطة.