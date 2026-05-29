متفوتش الفرصة .. تفاصيل مزاد مطار القاهرة العلني بيع السيارات الملاكي

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع مجموعة متنوعة ‏من "لوطات" سيارات الركوب الملاكي المستعملة التابعة لمهمل ومتروك ومصادر جمارك مطار القاهرة الدولي، وذلك يوم الخميس ‏ 4 يونيو الجاري.‏

وتضم جلسة المزاد العلني، عدد من سيارات الملاكي والنقل من ضمنها بي إم دبليو A 728 مو 2007 - تويوتا كامري 2002- بورش كايين 2004 - فولكس فاجن بيتيل 2007 - مرسيدس 500 S مو 2006 - مرسيدس 350 S مو 2008 - فورد فيوجن 2011 - فورد إكسبلور 2017 - تويوتا برادو 2009 - جي إم سي Acadia مو 2011- مرسيدس 550 S مو 2007 - نيسان باثفايندر 2007 - شيفرولية ترفليز 2010 - كرايسلر C300 مو 2018.

وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر ‏‏الأعظم بمحافظة الجيزة، في تمام الساعة الـ 12 ظهرا.‏

ولفتت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع، ‏من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد ‏المزاد.‏

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة ‏الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، و يتم ‏سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.‏