متفوتش الفرصة .. تفاصيل مزاد مطار القاهرة العلني بيع السيارات الملاكي

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع مجموعة متنوعة من "لوطات" سيارات الركوب الملاكي المستعملة التابعة لمهمل ومتروك ومصادر جمارك مطار القاهرة الدولي، وذلك يوم الخميس 4 يونيو الجاري.
وتضم جلسة المزاد العلني، عدد من سيارات الملاكي والنقل من ضمنها بي إم دبليو A 728 مو 2007 - تويوتا كامري 2002- بورش كايين 2004 - فولكس فاجن بيتيل 2007 - مرسيدس 500 S مو 2006 - مرسيدس 350 S مو 2008 - فورد فيوجن 2011 - فورد إكسبلور 2017 - تويوتا برادو 2009 - جي إم سي Acadia مو 2011- مرسيدس 550 S مو 2007 - نيسان باثفايندر 2007 - شيفرولية ترفليز 2010 - كرايسلر C300 مو 2018.
وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، في تمام الساعة الـ 12 ظهرا.
ولفتت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.
كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة الشروط 400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، و يتم سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.