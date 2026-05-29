بوتين: روسيا لا تزال مستعدة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تزال مستعدة، كما كانت دائما، للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن موسكو سعت منذ البداية إلى حل الأزمة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وقال بوتين- خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى كازاخستان تناقلته وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة- إن روسيا أجرت سابقا محادثات في مينسك ووقعت اتفاقيات تهدف إلى تسوية الأزمة، إلا أن موسكو اكتشفت لاحقا، أن تلك الاتفاقيات استخدمت لكسب الوقت وتسليح أوكرانيا، وليس للتوصل إلى حل سلمي.

وأضاف الرئيس الروسي أن الوضع الميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة "يتطور بطريقة تمنحنا الحق في القول إن الصراع يقترب من نهايته".