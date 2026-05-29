تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من المشروبات الغازية قائلة إنها قد تعطي إحساسا بالانتعاش، لكنها تزيد المشاكل الصحية.
يأتي ذلك ضمن تحذير عاجل لـ وزارة الصحة والسكان ، في إطار منشوراتها التوعوية لرفع التثقيف الصحي لدي المواطنين بالإجراءات الصحية وأنماط الغذاء المثالية.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن تقليل تناول المشروبات الغازية ، خطوة مهمة لصحة أفضل، وستشعر بالفرق في الهضم والوزن ومستوى السكر.
أضرار المشروبات الغازية
وأوضحت الوزارة، أن هناك 3 مشاكل سيحمي الإنسان نفسه منها حال تجنب المشروبات الغازية ، وهي :
- حموضة المعدة
- زيادة الوزن
- ارتفاع سكر الدم.
وشددت وزارة الصحة والسكان، علي ضرورة اختيار المياه أو الفاكهة الطازجة من أجل قضاء عيد أخف علي المعدة والجهاز الهضمي وأكثر صحة .