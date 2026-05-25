وزير الصحة يعلن خطة تأمين طبي شاملة لاحتفالات عيد الأضحى 2026

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بدء تطبيق خطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات عيد الأضحى المبارك 2026، في جميع محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان الاستجابة الفورية لأي طوارئ.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخطة تشمل تعزيز الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية، من خلال تأمين الطرق السريعة طبيًا، وتحديد مستشفيات الإحالة، وتشكيل فرق الانتشار السريع، ورفع جاهزية منظومة الإمداد الطبي، مع تفعيل غرف المتابعة على مدار الساعة.

وشدد الوزير على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، خاصة المستشفيات الساحلية والواقعة على الطرق السريعة، مع زيادة أعداد الأطباء والتمريض وتنظيم النوبتجيات في أقسام الجراحة والرعايات الحرجة.

كما اطلع على خطة استمرار تقديم خدمات الرعاية الأولية، بما في ذلك تشغيل 238 منفذًا لصرف الألبان الصناعية، و47 منشأة لفحوصات المقبلين على الزواج، وإطلاق 26 قافلة طبية متنقلة في محيط المساجد والمتنزهات.

توفير الأكسجين الطبي



وأكد المتحدث الرسمي أن الخطة تضمن توفير الأكسجين الطبي، ودعم أسرة العناية المركزة، وتأمين الأدوية والمستلزمات، مع رفع الاستعداد بمراكز السموم والغرفة المركزية للخدمات الطارئة (137) التي تعمل على مدار 24 ساعة.



من جانبها، رفعت هيئة الإسعاف المصرية درجة الاستعداد بتمركز 1673 سيارة إسعاف في المساجد والحدائق والطرق الرئيسية، إلى جانب نشر 11 لانشًا نهريًا ولانش بحري.

كما تم تأمين مخزون دم يبلغ 17 ألفًا و253 كيسًا، مع تخصيص 15% منه لحالات الطوارئ.



وفي السياق الوقائي، تتضمن الخطة تكثيف الرقابة على مياه الشرب وحمامات السباحة، واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التسمم الغذائي، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة ناقلات الأمراض والحشرات.



كما اطلع الوزير على جاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل، بواقع 287 وحدة ومركز طب أسرة و39 مستشفى، لضمان التدخل السريع والتنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف.



ووجه الوزير باستمرار الزيارات الميدانية لفرق المتابعة المركزية، وربط غرفة الأزمات المركزية بغرف المحافظات لضمان التنفيذ الدقيق والاستجابة الفورية لأي طارئ.