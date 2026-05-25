قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفض استئناف بـ5.3 مليون جنيه و315 ألف دولار ضد النادي المصري
بسبب إيران.. ترامب: أضحك على الديمقراطيين الحمقى والجمهوريين بالاسم
استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى.. وزير التموين يوجه بتأمين توافر السلع واللحوم بكافة المحافظات
نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. ظهرت الآن
وزير الصحة يعلن خطة تأمين طبي شاملة لاحتفالات عيد الأضحى 2026
عرض حياة الغير للخطير.. القبض على سائق تريلا ثبت الكشاف العالي الخلفي
وزيرا التعليم العالي والشباب يبحثان دعم الرياضة الجامعية
وزير الاستثمار: نعمل على رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية وزيادة معدلات التصدير
الحكومة : تراجع مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول إلى 440 مليون دولار ..والانتهاء من تسوية كامل المستحقات 10 يونيو
كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة
الحذيفي خطيباً ليوم عرفة 1447هـ من مسجد نمرة
مصر تتحرك دبلوماسياً لاحتواء التصعيد الإقليمي.. وتحذيرات من تداعيات تهدد أسواق الطاقة العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يعلن خطة تأمين طبي شاملة لاحتفالات عيد الأضحى 2026

خطة التأمين الطبي الشاملة
خطة التأمين الطبي الشاملة
عبدالصمد ماهر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بدء تطبيق خطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات عيد الأضحى المبارك 2026، في جميع محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان الاستجابة  الفورية لأي طوارئ.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخطة تشمل تعزيز الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية، من خلال تأمين الطرق السريعة طبيًا، وتحديد مستشفيات الإحالة، وتشكيل فرق الانتشار السريع، ورفع جاهزية منظومة الإمداد الطبي، مع تفعيل غرف المتابعة على مدار الساعة.
وشدد الوزير على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، خاصة المستشفيات الساحلية والواقعة على الطرق السريعة، مع زيادة أعداد الأطباء والتمريض وتنظيم النوبتجيات في أقسام الجراحة والرعايات الحرجة.

كما اطلع على خطة استمرار تقديم خدمات الرعاية الأولية، بما في ذلك تشغيل 238 منفذًا لصرف الألبان الصناعية، و47 منشأة لفحوصات المقبلين على الزواج، وإطلاق 26 قافلة طبية متنقلة في محيط المساجد والمتنزهات.

توفير الأكسجين الطبي


وأكد المتحدث الرسمي أن الخطة تضمن توفير الأكسجين الطبي، ودعم أسرة العناية المركزة، وتأمين الأدوية والمستلزمات، مع رفع الاستعداد بمراكز السموم والغرفة المركزية للخدمات الطارئة (137) التي تعمل على مدار 24 ساعة.


من جانبها، رفعت هيئة الإسعاف المصرية درجة الاستعداد بتمركز 1673 سيارة إسعاف في المساجد والحدائق والطرق الرئيسية، إلى جانب نشر 11 لانشًا نهريًا ولانش بحري.

كما تم تأمين مخزون دم يبلغ 17 ألفًا و253 كيسًا، مع تخصيص 15% منه لحالات الطوارئ.


وفي السياق الوقائي، تتضمن الخطة تكثيف الرقابة على مياه الشرب وحمامات السباحة، واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التسمم الغذائي، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة ناقلات الأمراض والحشرات.


كما اطلع الوزير على جاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل، بواقع 287 وحدة ومركز طب أسرة و39 مستشفى، لضمان التدخل السريع والتنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف.


ووجه الوزير باستمرار الزيارات الميدانية لفرق المتابعة المركزية، وربط غرفة الأزمات المركزية بغرف المحافظات لضمان التنفيذ الدقيق والاستجابة الفورية لأي طارئ.

وزير الصحة عيد الأضحي هية الإسعاف وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

حكم صيام يوم التروية

حكم صيام يوم التروية وهل صامه النبي؟ اعرف فضله وأعمال الحجاج فيه

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

عضو بمجلس الشيوخ الباكستاني: المؤشرات بين واشنطن وطهران تعكس حالة من التفاؤل

صورة أرشيفية

خبير أمن معلومات: تصدر مصر لأفريقيا في سرعة الإنترنت يعكس طفرة رقمية

الذهب والدولار

أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين| فيديو

بالصور

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

استعداداً لعيد الأضحى.. تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

تجميل
تجميل
تجميل

أورمان الشرقية تنظم معرضا للملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية بـ أولاد صقر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

اللحم الضانى.. فوائده للحامل وللرجيم وللرجال

اللحم الضانى.. فوائده للحامل و للرجيم و للرجال
اللحم الضانى.. فوائده للحامل و للرجيم و للرجال
اللحم الضانى.. فوائده للحامل و للرجيم و للرجال

فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد