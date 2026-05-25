محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بعث محافظو الجمهورية برقيات تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجريًا.

ففي أسيوط، هنأ المحافظ محمد علوان الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى، وقال - في نص البرقية - "أتقدم لسيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي أسيوط، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يوفقكم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا.. حفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ووكيلي المجلسين، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وفي السياق، هنأ المحافظ جموع الشعب المصري وأهالي أسيوط، وأعضاء الجهاز التنفيذي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة؛ بمناسبة عيد الأضحى، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان، ويحقق المزيد من التنمية والرخاء في ربوع الجمهورية.

وفي الفيوم، هنأ المحافظ الدكتور محمد هانئ غنيم، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى.

وقال المحافظ - في نص البرقية - "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات الفيوم، أبعث لسيادتكم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير والبركات، داعيًا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، في ضوء قيادتكم الحكيمة".

وفي المنيا، هنأ المحافظ عماد كدواني الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وقال - في نص البرقية - "يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات، وبمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار".

وأضاف "إذ أغتنم هذه المناسبة المباركة، لأعرب لسيادتكم عن خالص التقدير والاعتزاز بجهودكم المخلصة وعطائكم المتواصل لتحقيق التنمية الشاملة؛ بما يضمن لشعب مصر العظيم حياة كريمة ومستقبلاً أكثر إشراقًا تحت قيادتكم الحكيمة.. حفظكم الله ورعاكم، وسدد على طريق الحق والخير خطاكم".