الضرائب: أول يونيو ..آخر موعد لتقديم الإقرارات وتحصيل المستحقات

تقدمت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بخالص التهنئة إلى جميع الممولين ومجتمع الأعمال والعاملين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنية دوام الخير والرخاء لوطننا مصر والأمة الإسلامية.

وأكدت رشا عبد العال، أنه في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بأن تكون الفترة من الثلاثاء 26 مايو حتى الأحد 31 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وطبقًا للقواعد القانونية المنظمة لامتداد المواعيد القانونية .

تمتد مواعيد تقديم وسداد كافة الالتزامات الضريبية التي يتوافق آخر موعد لها مع فترة الإجازة، حتى يوم الاثنين الموافق 1/ 6/ 2026.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا الإجراء يأتي بما يتيح للممولين استكمال إجراءات تقديم الإقرارات وسداد الالتزامات الضريبية عقب انتهاء الإجازة الرسمية ، مشيرة إلى أنه يمكن للممولين التواصل للاستفسار عن أي إجراءات أو التزامات ضريبية من خلال الخط الساخن 16395.