إلهام أبو الفتح
هدية الرئيس السيسي.. البنك المركزي يسهم في تجهيزات “شفا الأطفال” بسوهاج

جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

استقبل الدكتور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، لبحث أوجه التعاون والدعم لمستشفى شفا الأطفال الجامعي، هدية الرئيس السيسي لاطفال الصعيد.

وأكد النعماني ان البنك المركزي المصري يُعد أحد أهم المؤسسات الوطنية الداعمة لجهود التنمية المجتمعية والصحية، لما يقوم به من دور فعّال في دعم المستشفيات والمبادرات العلاجية التي تخدم المواطنين.

حلم أهالي الصعيد

واضاف ان مستشفى شفا الأطفال تمثل صرحًا طبيًا وإنسانيًا يخدم آلاف الأطفال من مختلف محافظات الصعيد، لذا تحتاج تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والجهات الوطنية الداعمة، لاستكمال التجهيزات الطبية وبدء التشغيل الكامل لاستقبال الأطفال المرضى وتقديم خدمة علاجية متكاملة لهم.

وأشار النعماني إلى أن دعم البنك المركزي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق حلم أهالي الصعيد في توفير صرح طبي متكامل يخفف معاناة الأطفال ويوفر لهم الرعاية الصحية اللازمة وفق أعلى المعايير، إلى جانب تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا.

وقال النعماني إن اللقاء تناول مناقشة عدد من آليات الدعم للمستشفي، وبحث تخصيص جزء متكامل داخل مستشفى شفا الأطفال لعلاج أورام الأطفال، وتجهيزه بأحدث الإمكانيات الطبية اللازمة، بما يسهم في تقديم رعاية صحية متخصصة، ويخفف عن الأسر مشقة الانتقال إلى المحافظات الأخرى لتلقي العلاج.

وفي ختام اللقاء وجّه الدكتور حسان النعماني خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور حسن عبد الله  لاهتمامه بملف دعم مستشفى شفا الأطفال، وحرصه على متابعة احتياجات المستشفى والاستماع إلى مقترحات وخطط الجامعة بشأن استكمال التجهيزات وبدء التشغيل الكامل للمستشفى.

جدير بالذكر أن مستشفي شفاء الأطفال تقام على مساحة 5.6 فدان، وتتكون من بدروم ودور أرضي و٦ طوابق متكررة، وتضم ٢٦٣ سرير، ١٢٢ غرفة اقامة مرضي،١٧ عيادة خارجية، ٣ غرف مناظير، ٥ غرف عمليات.

كما تضم وحدات غسيل كلوي، حضانه مبتسرين، وحدة لعلاج الأورام، غرف أشعة، غرف عزل، وصالات رياضية علاجية، جيم علاجي، ١٣ غرفة إقامة أطباء، قاعة اجتماعات، ١٣ مصعد كهربائي، و٢ سلم كهربائي، و وحدة تعقيم مركزية، كما يضم المستشفى قسماً متميزاً مخصصاً للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل تشويحة الخروف
قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه
