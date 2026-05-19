الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه

أسماء عبد الحفيظ

يظل الرقاق واحدًا من أشهر الأكلات المرتبطة بعيد الأضحى في البيوت المصرية، إذ تعتبره كثير من الأسر الطبق الأساسي على سفرة العيد بجانب اللحمة والفتة. ومع اقتراب العيد تبدأ السيدات في البحث عن طريقة عمل الرقاق البيتي بخطوات سهلة ونتيجة ناجحة مثل الجاهز تمامًا، خاصة أن تحضيره في المنزل يمنح طعمًا مختلفًا ويوفر الكثير من التكاليف.

طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان للشيف سلمى الحافظ 

ويتميز الرقاق البيتي بإمكانية حفظه لفترات طويلة قبل العيد، لذلك تحرص الكثير من الأمهات على تجهيزه مبكرًا حتى يكون جاهزًا عند الحاجة، سواء لإعداد الرقاق باللحمة أو الرقاق الحلو بالحليب والسكر.

 

مقادير عمل الرقاق البيتي

لتحضير كمية مناسبة من الرقاق تحتاجين إلى:

  • كيلو دقيق أبيض فاخر
  • ملعقة صغيرة ملح
  • ملعقة كبيرة سكر
  • ملعقتان كبيرتان زيت أو سمنة
  • ماء دافئ للعجن

ويمكن زيادة الكمية حسب عدد أفراد الأسرة، مع الحفاظ على نفس المقادير الأساسية لضمان نجاح العجينة.

طريقة تحضير عجينة الرقاق

في البداية يُوضع الدقيق في بولة كبيرة ثم يُضاف إليه الملح والسكر ويُقلب الخليط جيدًا. بعد ذلك يُضاف الزيت أو السمنة ويتم فرك المكونات باليد حتى تتشرب الدهون داخل الدقيق.

يُضاف الماء الدافئ تدريجيًا مع الاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة وليست جافة. وتُعد مرحلة العجن من أهم خطوات نجاح الرقاق، لأن العجينة كلما كانت مرنة سهل فردها وأصبح الرقاق خفيفًا وناعمًا بعد التسوية.

بعد الانتهاء من العجن تُغطى العجينة وتُترك لترتاح لمدة لا تقل عن نصف ساعة، حتى يسهل تشكيلها فيما بعد.

 

طريقة فرد الرقاق

تُقسم العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم، ثم يُرش سطح العمل بالقليل من الدقيق. تُفرد كل كرة باستخدام النشابة حتى تصبح رفيعة جدًا مثل الورق تقريبًا، وهي الخطوة التي تمنح الرقاق شكله المعروف.

ويفضل البعض استخدام خليط بسيط من الدقيق والنشا أثناء الفرد حتى لا تلتصق العجينة بالسطح، كما يساعد ذلك على الحصول على رقاق خفيف ومقرمش بعد التسوية.

 

طريقة تسوية الرقاق

تُسخن طاسة مسطحة أو صاج على نار متوسطة، ثم توضع ورقة الرقاق لثوانٍ قليلة حتى تظهر فقاعات خفيفة على السطح. بعد ذلك تُقلب على الوجه الآخر لمدة قصيرة أيضًا.

ويجب عدم ترك الرقاق فترة طويلة على النار حتى لا يجف أو يتحول إلى قوام صلب، لأن الهدف هو تسويته بشكل خفيف فقط.

بعد الانتهاء من التسوية تُرص أوراق الرقاق فوق بعضها وتُغطى بفوطة نظيفة حتى تظل طرية.

 

أسرار نجاح الرقاق البيتي

هناك بعض الخطوات البسيطة التي تجعل الرقاق ناجحًا مثل المحلات، منها:

  • استخدام دقيق جيد الجودة
  • العجن لفترة كافية
  • ترك العجينة ترتاح قبل الفرد
  • فرد الرقاق بشكل رفيع جدًا
  • عدم المبالغة في التسوية على النار

كما يمكن حفظ الرقاق في أكياس محكمة داخل الفريزر قبل العيد بأيام، وعند الاستخدام يُخرج قبلها بوقت قصير فقط.

 

طريقة عمل الرقاق باللحمة

بعد تجهيز الرقاق يمكن تحضير الصينية الشهيرة الخاصة بالعيد، وذلك من خلال غمس أوراق الرقاق في شوربة اللحمة الساخنة ثم رصها في صينية مع دهن السمنة بين الطبقات. توضع اللحمة المعصجة أو قطع اللحم المسلوق في المنتصف، ثم تُغطى بباقي الطبقات.

يُدهن الوجه بالسمنة أو الزبدة ويدخل الفرن حتى يكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا، ويُقدم ساخنًا بجانب الفتة والسلطة والطحينة.

