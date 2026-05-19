كواليس أول أيام لجان المجمع المقدس.. تعديلات لائحية ومناقشات حول كهنة الصعيد والأحوال الشخصية

ميرنا رزق

شهدت أولى جلسات اجتماعات لجان المجمع المقدس، التي عُقدت أمس الاثنين، مناقشات موسعة حول عدد من الملفات الكنسية والرعوية المهمة، أبرزها تعديل لائحة المجمع المقدس، وبعض القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية، إلى جانب متابعة أوضاع الكهنة في إيبارشيات الوجهين البحري والقبلي، وذلك ضمن اجتماعات دور الانعقاد السنوي للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني.

تفاصيل المناقشات

وكشف القمص القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة وعضو والمجمع المقدس، عن تفاصيل المناقشات التي شهدتها اللجان، موضحًا أن أحد أبرز الملفات المطروحة كان متابعة شؤون الكهنة، حيث توجد لجنة خاصة برعاية كهنة الوجه البحري، وأخرى لرعاية كهنة الوجه القبلي.

وأشار إلى أن المناقشات الخاصة بكهنة الوجه البحري لم تشهد مشكلات كبيرة، بينما تم التطرق إلى بعض التحديات المتعلقة بكهنة الصعيد، مؤكدًا أنه جرى مناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها، معربًا عن أمله في أن تكون هذه القرارات في صالح الآباء الكهنة والخدمة الكنسية.

وأضاف أن اللجان ناقشت كذلك تعديل لائحة المجمع المقدس، والتي يعود العمل بها إلى عامي 1984 و1985 تقريبًا، حيث تم توزيع نسخ من التعديلات المقترحة على أعضاء المجمع لدراستها جيدًا، تمهيدًا لمناقشتها بصورة موسعة خلال الجلسة العامة المقبلة للمجمع المقدس.

قانون الأحوال الشخصية 

كما تناولت المناقشات عددًا من الملفات المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، من بينها موضوع الشهادات وفروق السن، إلى جانب قضايا رعوية وتنظيمية أخرى، وسط أجواء وصفها القمص سرجيوس بأنها “جيدة جدًا ومثمرة”.

وأكد أن التوصيات والقرارات الصادرة عن اللجان المختلفة سيتم تجميعها ورفعها إلى الجلسة العامة للمجمع المقدس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وكانت اجتماعات اللجان الرئيسية للمجمع المقدس قد بدأت أمس الاثنين، حيث انعقدت لجنة الرعاية والخدمة، ولجنة شؤون الإيبارشيات، وتم خلال الاجتماعات استعراض تقارير اللجان الفرعية ومناقشة التوصيات الخاصة بها.

وضمت لجنة الرعاية والخدمة عددًا من اللجان الفرعية، من بينها لجان مراكز الرجاء والمستشفيات، والرعاية الاجتماعية والتنمية، ومكافحة الإدمان، والصحة النفسية، وذوي الإعاقة، والحماية الاجتماعية.

فيما شملت لجنة شؤون الإيبارشيات لجان رعاية شؤون كهنة الوجه البحري، ورعاية شؤون كهنة الوجه القبلي، ولجنة التكريس، ولجنة توثيق الإيبارشيات.

وحرص قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  على حضور جانب من اجتماعات لجنة شؤون الإيبارشيات، حيث ناقش مع أعضاء اللجان عددًا من الملفات المطروحة، مؤكدًا على أهمية تطوير العمل المجمعي وتحديث اللائحة المنظمة لعمل المجمع المقدس، وهو ما أضفى على الاجتماعات حالة من الجدية والتركيز، بحسب ما أكده المشاركون. 

