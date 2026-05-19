الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

انخفاض وفرصة للشراء.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أمل مجدى

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19-5-2026 انخفاضًا ملحوظاً في ظل تغيرات أسعار الأونصة والدولار عالميًا وتحركات الأسواق الدولية، مما يجعلها فرصة جيدة للشراء لمن يبحثون عن الملاذ الآمن. 

ويتابع المستثمرون والمواطنون بشكل يومي سعر الذهب في مصر لأنه أهم أدوات الادخار والتحوط ضد التضخم، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 

جاءت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية والصاغة  على النحو التالي:

عيار 24:
سعر البيع: 7,865 جنيها
سعر الشراء: 7,815 جنيها


عيار 18:
سعر البيع: 5,895 جنيها
سعر الشراء: 5,865 جنيها

عيار 14:
سعر البيع: 4,585 جنيها
سعر الشراء: 4,560 جنيها

عيار 21:
سعر البيع: 6,880 جنيها
سعر الشراء: 6,840 جنيها

الجنيه الذهب:
سعر البيع: 55,040 جنيها
سعر الشراء: 54,720 جنيها

 

سعر الأونصة اليوم :


سعر البيع: 244,560 جنيها
سعر الشراء: 243,140 جنيها

الأونصة بالدولار الأمريكي:
4,545.04 دولار.

