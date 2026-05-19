طالبة بدرجة أسطى.. نانسي طالبة علمي علوم بالمنيا احترفت مهن الرجال بالعمل في ورشة لإصلاح المعدات الكهربائية.. شاهد

نانسي اسحق الطالبة بالصف الثالث الثانوي العام داخل ورشة والدها لإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات الكهربائية بقرية ادمو بالمنيا والذي صاع صيتها وشهرتها في إصلاح جميع المعدات الكهربائية وكأنها تمارس المهنة منذ سنوات طويلة، فرغم صغر سنها، إلا أنها استطاعت أن تفرض اسمها داخل المجال حتى أصبح الكثير من الزبائن يطلقون عليها لقب " المهندسة نانسي" ، بعدما أثبتت مهارة واضحة في صيانة وإصلاح أنواع مختلفة من المعدات الكهربائية.

القصة الكاملة

قالت نانسي من خلال موقع صدى البلد :"أنا بشتغل في ورشة والدي وهي ورشة متخصصة في صيانة جميع أنواع المعدات الكهربائية بدأت الشغل مع والدي من وأنا صغيرة جدًا، ومع الوقت بقيت أتعلم وأطور نفسي لحد ما قدرت أصلح أنواع كتير من الأجهزة والمعدات الكهربائية بإيدي، وكل ده بفضل والدي"

وأضافت :"بدأت تقريبًا من وأنا في ثالثة ابتدائي، كنت بروح الورشة مع والدي وأراقب الشغل بعد كده بدأت أساعد في حاجات بسيطة، ومع الوقت بقيت أجرب بنفسي وأتعلم خطوة خطوة لحد ما فهمت الأعطال وبقيت أشتغل بشكل عملي ووالدى كان صاحب الدور الأكبر في تعليمى وتشجيعى على الاستمرار، وكان يمنحنى فرصة التجربة بنفسى حتى أتعلم وأتقن المهنة.

وأوضحت نانسي: "أصعب حاجة كانت إني أفهم الأعطال وأحلها لوحدي في الأول كنت بغلط كتير، لكن كنت بتعلم من كل غلطة وبابا كان دايمًا يشرحلي ويسيبني أشتغل بإيدي وهو يراقبني ويقولي الغلط فين، وده أكتر شيء ساعدني أتعلم وأفهم الشغل صح".

وقالت أحاول التوفيق بين الدراسة والعمل في الورشة فأوقات كتير كنت بذاكر بعد الشغل أو أنظم وقتي حسب ضغط الدراسة والورشة، الموضوع كان صعب، لكن كنت مقتنعة إن الدراسة والشغل الاتنين مهمين، فكنت بحاول ما أقصرش في أي حاجة.

وقالت "بقيت أتعامل مع أجهزة كتير زي الهلتي والصاروخ والشنيور بأنواعهم وموديلاتهم المختلفة، سواء كبير أو صغير ومع الوقت الناس بدأت تشوف إن شغلي كويس وفيه أمانة ومصداقية، وعشان كده بقوا يلقبوني بـالمهندسة نانسي"

وعن ردود فعل البعض تجاه عملها في مجال فني، قالت نانسي: "في البداية كان فيه ناس مستغربة إن بنت تشتغل في مجال صيانة معدات كهربائية، لكن أنا ما اهتمتش بنقدهم، وفي المقابل كان فيه ناس كتير بتدعمني وتشجعني لما يعرفوا إني شغالة في المجال ده".

وفي الختام تمنت نانسي أن يكون لديها مركزا كبيرا لصيانه المعدات والأجهزة الكهربائية وانها تكون مستمرة في نجاحها وتفوقها.

شاهد لينك البث المباشر

https://www.facebook.com/share/v/18QfW8Fq4N/?mibextid=oFDknk